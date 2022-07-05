128 milyar dolar için çarpıcı iddia: Kamera kayıtları ve fotoğraflar olduğu söyleniyor

05 Temmuz 2022 Salı, 10:06

Halk TV yazarı Barış Soydan, bugünkü, "128 milyar doların video kayıtları çıkar mı?" başlıklı yazısında, kulislerde konuşulan iki iddiayı kaleme aldı.

"ALBAYRAK EKONOMİ YÖNETİMİNE DÖNEBİLİR"

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yeniden ekonomi yönetiminde görev alacağına ilişkin konuşmalar olduğunu söyleyen Soydan, Albayrak’ın kısa süre önce yayınladığı kitabın da buna yönelik bir hamle olarak belirtildiğini kaydetti.

" “Burası Çok Önemli” adlı kitap özellikle Sabah gazetesince ve aynı grup çatısı altında yer alan medya kuruluşlarında, gazetecilik deyimiyle epey “köpürtülmüştü”. Bu kitabın Albayrak’a yönelik, iktidar partisinin kendi seçmenlerinin önemli bir kısmında da karşılık bulan eleştirilere bir cevap olması bekleniyordu" diyen Soydan, "kitaptan beklenen, Albayrak’ı 128 milyar milyar dolarla ilgili temize çıkarma etkisi doğmadı. Kitabın ardından CHP’ye açılan davada mahkemenin kararı geldi. Başta Sabah olmak üzere iktidara yakın medyada bu kararın da “köpürtüldüğünü” görüyoruz. İddiaya göre Albayrak’ın ekonomi yönetimine dönüşü konusu kuvveden fiile çıkmak üzere. Yani eli kulağında. Bu iddiayı ortaya atanlara göre 128 milyar dolarla ilgili mahkeme kararı, olası bir görevlendirmede gündeme gelebilecek iddiaları şimdiden bastırma harekatı" ifadelerini kullandı.

Soydan, bir diğer iddiayı ise şöyle anlattı:

" “Ankara’da konuşulan iki iddia var” demiştim. İkinci iddia daha ilginç. Muhalefetin, seçim öncesinde 128 milyar dolara dair yeni ayrıntılar açıklayacağı söyleniyor. 2019 ve 2020 yıllarında Merkez Bankası rezervlerinden satışın kamu bankaları aracılığıyla yapıldığı biliniyor. Buna ilişkin 27 Mart 2019’da Dünya gazetesinde yayınlanan “Gece TL'yi nöbetçi dealer savunuyor” başlıklı haber hâlâ internette duruyor.

İddiaya göre o dönemde bu satışlara şahit olan bazı Hazine ve kamu bankası yöneticileri bu konuda konuşmak istiyorlar.

Daha da ilginci, satışlar sürerken ekonomi yönetiminin hazine birimlerini ziyaret ettiğini gösteren kamera kayıtları ve fotoğrafların olduğunu söyleniyor.

CHP'Lİ MİLLETVEKİLİ: KEMAL BEY UYGUN GÖRÜRSE AÇIKLAR

CHP’de ekonomi bürokrasisini tanıyan bir milletvekiline bu iddiayı sordum. "Bize gelen iddiaların önüne arkasına bakıyoruz, emin olmadan açıklamak istemiyoruz" yanıtını aldım… Peki emin olduklarında? “O zaman Kemal Bey uygun görürse açıklar"