Merkez Bankası’ndan yeni karar: Döviz komisyon oranı arttı
Merkez Bankası, bankaların zorunlu karşılık ve ihbarlı döviz mevduat hesaplarına uyguladığı yüzde 1,5 komisyon oranını yüzde 5'e yükselttiğini duyurdu.
Merkez Bankası, ‘Zorunlu Karşılık ve İhbarlı Döviz Mevduat Hesapları’nda uygulanan yüzde 1,5 seviyesindeki komisyon oranını yüzde 5’e yükseltti. Öte yandan, dönüşüm oranı yüzde 10’a ulaşamayan bankalardan iki katı komisyon alınması uygulaması kaldırıldı.
TCMB tarafından yapılan paylaşımda şöyle denildi:
“Bankamız Tarife Cetveli’nin ‘Zorunlu Karşılık ve İhbarlı Döviz Mevduat Hesapları’ başlıklı 30 uncu maddesinde düzenlenen yüzde 1,5 seviyesindeki komisyon oranının yüzde 5 seviyesine yükseltilmesine karar verilmiştir. Söz konusu değişiklik 22/7/2022 tarihinde tesisi başlayacak olan 8/7/2022 tarihli yükümlülük döneminden itibaren geçerli olacaktır.
Ayrıca, söz konusu komisyon uygulamasında ilgide kayıtlı yazılarımızda belirtilen dönüşüm oranlarına göre sağlanan muafiyet koşullarında değişikliğe gidilmiştir. Sektörün ağırlıklı ortalama tüzel kişi dönüşüm oranının 2/9/2022 tarihi için belirlenen hedef değer olan yüzde 20 seviyesini belirgin olarak geçmesi nedeniyle söz konusu hedef değer tarihinin 2/9/2022 yerine 8/7/2022 olarak belirlenmesine karar verilmiştir.
Diğer taraftan, ilgi (d)’de kayıtlı yazımızın (vi) nolu maddesinde belirtilen 2/9/2022 yükümlülük tarihi itibarıyla dönüşüm oranı gerçek ve tüzel kişiler için ayrı ayrı yüzde 10,00’a ulaşamayan bankalardan iki katı oranında komisyon alınması uygulaması kaldırılmıştır.”
UĞUR GÜRSES: SIRA VATANDAŞA MI GELİYOR?
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan ekonomist Uğur Gürses, “Bireyler/şirketler bir tercih yapıp döviz tutuyor. Faizi enflasyonun 5’te 1’inde tutan Merkez Bankası bankalara diyor ki ‘bu dövizleri sattır, KKM’ye geçirt, yoksa % 5 ceza keserim’. Mudinin portföy tercihine bankalar mı karar veriyor da ceza kesiliyor? Sıra vatandaşa mı geliyor?” ifadelerini kullandı.
Bireyler/şirketler bir tercih yapıp döviz tutuyor.— Uğur Gürses (@ugurses) June 30, 2022
Faizi enflasyonun 5'te 1'inde tutan Merkez Bankası bankalara diyor ki "bu dövizleri sattır, KKM'ye geçirt, yoksa % 5 ceza keserim" Mudinin portföy tercihine bankalar mı karar veriyor da ceza kesiliyor? Sıra vatandaşa mı geliyor? https://t.co/MaaQvQ2gcp
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