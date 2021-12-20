1.5 milyon emekli açlık sınırının altında yaşıyor

20 Aralık 2021 Pazartesi, 04:00

Enflasyon karşısında maaşların erimesi nedeniyle emekliler tekrar iş kuyruğuna girdi. 2020 Kasım döneminde 50 yaş ve üstü 150 bin 137 kişi iş kuyruğuna girerken bu yılın aynı döneminde bu sayı yüzde 8’lik artışla 162 bin 473 kişiye fırladı.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) verilerine göre, Kasım 2021 döneminde kayıtlı işsiz sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6 artışla 3 milyon 182 bin 210 kişiye çıktı. İŞKUR verilerine göre, 2020 Kasım döneminde 65 yaş üzeri 4 bin 221 kişi iş ararken, bu yılın aynı döneminde bu grupta iş arayanların sayısı 5 bin 299 kişiye yükseldi. 2020 Kasım döneminde 60-64 yaş grubunda iş arayanların sayısı 13 bin 106 iken bu sayı bu yılın aynı döneminde 13 bin 268 kişiye çıktı. Yine aynı dönemde 55-59 yaş grubunda ise 43 bin 550 kişi olan iş arayanlar 47 bin 506’ya çıktı.

Araştırmalara göre 14 milyon emeklinin 8 milyonu yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Yaklaşık 1.5 milyon emekli ise açlık sınırının altında geçim mücadelesi veriyor. Türkiye’de ortalama 2 bin lira maaş alan emekliler, Türk-İş’in Kasım 2021 için açıkladığı sadece gıda harcamalarından oluşan 3 bin 191 lirayı aşan açlık sınırının da altında yaşıyor. Kira, ulaşım ve faturaları da kapsayan yoksulluk sınırı ise kasım ayı itibarıyla 10 bin 395 lirayı aşmıştı.

YÜZDELİK ZAM YETMEZ

Emekli aylığı, ardı ardına gelen zamlar sonrasında adeta buhar olurken devlet, eski SSK ve Bağ-Kur emeklilerine aralık enflasyonu yüzde 2 olursa yüzde 12.7, yüzde 3 olursa yüzde 13.8 zam verecek. Emeklilerin maaş zamları, 3 Ocak 2022’de açıklanacak aralık ayı enflasyonuyla netleşecek. En düşük memur emeklisinin aylığında 200, işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin aylıklarında da 111 lirayı aşan erime yaşandı. Üstelik bu erime çarşı ve pazardaki gerçek hayat pahalılığına göre değil, TÜİK’in çarşı pazarı yansıtmayan resmi enflasyon verisine oranla meydana geldi.

DİSK’e bağlı Emekli-Sen Genel Başkanı Cengiz Yavuz, Türkiye’deki emeklilerin yüzde 80’inin aç olduğuna dikkat çekerek “İcralık olanların sayısı çığ gibi artıyor. Ev kirasını bile ödeyemiyorlar. Eskiden ikinci bir işte çalışan emeklilerin çoğu krizde işini kaybetti. “Ocak ayında yüzdelik yapılacak bir zam emeklinin derdine derman olmayacak. Markette pazarda durum vahim. Emekli aylığı en azından asgari ücretle eşit hale getirilmeli” diye konuştu.