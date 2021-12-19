Gözler bu haftaya çevrildi: Memur ve emekliye ne kadar zam gelecek?
Yeni yılda uygulanacak asgari ücretin açıklanmasının ardından, gözler emekli maaşlarına çevrildi. Memur zammı ve emekli zammı gelişmeleri gündemde araştırılan konular arasında bulunuyor. Ocak ayına kısa bir süre kala memur maaş zammı ve emekli maaş zammı oranları merak ediliyor.
2022 memur ve emekli zammı için geri sayım sürüyor. Asgari ücret 2022'nin yüzde 50'nin üzerinde açıklanırken gözler emekli ve memur zammına çevrildi.
Memur emeklilerinin dışında 8 milyon 480 bin işçi, 2 milyon 708 bin de esnaf ve çiftçi olmak üzere toplam 11 milyon 188 bin emekli daha aylık alıyor.
GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR
Meclis'te asgari ücrete vergi muafiyeti, AGİ'nin kaldırılması ile emekli ve memurlara yönelik ek zam düzenlemelerine ilişkin görüşmeler bu hafta başlıyor.
Asgari ücretten damga ve gelir vergisinin alınmamasına yönelik 13 maddelik yasa teklifi, bu hafta TBMM'de görüşülmeye başlanacak. Teklifte Asgari Geçim İndirimi (AGİ) hakkında bir düzenleme de yer alıyor. Buna göre artık asgari ücretlilere, AGİ ödemesi yapılmayacak.
MEMUR ZAMMI 2022'DE NE KADAR OLACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ilan ettiği enflasyon verileri yeni yılda memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkıyla birlikte yüzde 15.7 civarında zam alacağına işaret ediyor.
MEMUR EK ZAM ORANI HENÜZ BELİRLENMEDİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Tüm kamu personelimizi kapsayacak şekilde enflasyon farkının üzerinde bir sosyal refah düzenlemesi olarak yapılacaktır” denildi. Öte yandan, sozcu.com.tr olarak ulaştığımız Memur-Sen yetkilisi, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılacak zam oranının henüz netleşmediği bilgisini verdi.
ARALIK AYI ENFLASYONUYLA BELLİ OLACAK
Emekli zammı 2022 yılının Ocak ayında verilecek zam oranı da Haziran ile Aralık ayı arasında oluşacak 6 aylık enflasyon oranı kadar olacak. Aralık ayı enflasyonuyla SSK ve Bağ-Kur emekli zammı da kesinleşmiş olacak.
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