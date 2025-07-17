17 Temmuz 2025 serbest piyasada döviz fiyatları

Serbest piyasada 40,2630 liradan alınan dolar, 40,2650 liradan satılıyor. 46,8090 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 46,9010 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 40,2450, Euro'nun satış fiyatı ise 46,6160 lira olmuştu.
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Serbest piyasada 40,2630 liradan alınan dolar, 40,2650 liradan satılıyor. 46,8090 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 46,9010 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 40,2450, Euro'nun satış fiyatı ise 46,6160 lira olmuştu.