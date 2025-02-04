Türk Katılım Reasürans AŞ’de birileri zengin mi ediliyor? 3 personel 17,2 milyon lira harcama

Yayınlanma: 04.02.2025 - 11:43

Güncelleme: 04.02.2025 - 13:13

İktidarın yanlış ekonomi politikası enflasyon yükünü yurttaşın sırtına yüklerken kamu kaynaklarındaki hesapsız harcamalar bitmek bilmiyor. Hazine Maliye Bakanlığı’na bağlı Türk Katılım Reasürans Anonim Şirketi 2023 Yılı Sayıştay Denetim Raporu’nda, şirketle ilgili çarpıcı ayrıntılar ortaya çıktı.

Türk Katılım Reasürans AŞ’nin sitesinde şirketin misyonu şöyle anlatılıyor: “Yurt içi katılım reasürans kapasitesini artırarak, Türkiye’de katılım sigorta sektörünün gelişimine katkı sağlamak. Yurt dışına giden katılım reasürans primlerini yurt içinde tutarak, ülkemiz ekonomisinin sürdürülebilir büyümesine katkıda bulunmak.

Türk katılım sigorta sektörünün teknolojik altyapı, yetkin insan kaynağı, kurumsallık, sürdürülebilirlik ve mali güç yönlerinden olgunlaşmasına katkıda bulunmak.”

Şirketin sermayesinin tamamı Türk Reasürans AŞ’ye ait. Şirketin yönetim kurulu 5 kişiden oluşuyor. Sayıştay’ın Türk Katılım Reasürans AŞ Denetim Raporu’na göre, şirkette 3 kadrolu personel bulunuyor. Bu personel işçi statüsünde. Türk Reasürans AŞ çalışanlarının şirket için vermiş olduğu hizmetler de 3’er aylık dönemler itibariyle hesaplanarak şirket personel giderlerine dahil ediliyor. Bu durum raporda şöyle aktarılıyor: “Şirkette 3 adet kadrolu personel olmakla birlikte hizmet sözleşmesi gereği Türk Reasürans AŞ çalışanlarının şirket için vermiş olduğu hizmetler, 3’er aylık dönemler itibarıyla hesaplanarak şirket personel giderlerine dahil edilmektedir.”

Rapora göre, şirketin 2022 yılında 5.4 milyon lira olan personel giderleri, 2023’te devasa artışla 17.2 milyon liraya çıktı. Oysa ayrılan bütçe 5.1 milyon liraydı. Personel giderlerindeki bu büyük artışla bütçeye göre sapma yüzde 235.4 olarak gerçekleşti. Raporda, şöyle denildi:

“Yönetim Kurulu’nun 12 Ocak 2023 tarih ve 2023-5 sayılı kararıyla 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere personel maaşlarına yüzde 40 oranında zam yapılması, 13 Temmuz 2023 tarih ve 2023-41 sayılı kararıyla da 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere personel maaşlarına yüzde 25 oranında zam yapılarak bu oranın üzerine 10 bin TL seyyanen artış yapılması kararları alınmıştır. Personel harcamaları ücretlere yapılan zamların etkisiyle önceki yıla göre yüzde 217.8 oranında artmıştır” denildi.

KAÇ KİŞİYE VERİLDİ?

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi, CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, raporu değerlendirirken, şunları söyledi:

“Şirkette 3 adet kadrolu personel olmakla birlikte hizmet sözleşmesi gereği Türk Reasürans AŞ çalışanlarının şirket için vermiş olduğu hizmetler, 3’er aylık dönemler itibarıyla hesaplanarak Şirket personel giderlerine dahil edilmektedir’ deniliyor. Fakat Türk Reasürans AŞ çalışanlarının şirket için vermiş olduğu hizmet giderlerinin ne kadar olduğu, kaç kişinin buradan ücret aldığı, bu 17.2 milyonun ne kadarının 3 personele ne kadarının verilen hizmetlere ait olduğu denetim raporunda yer almamıştır. Neden ? O zaman biz de soruyoruz, 17.2 milyon liralık personel gideri kaç kişiye aittir?”

BİRİLERİ ZENGİN Mİ EDİLİYOR?

Bakırlıoğlu, ayrıca şirket personeli ve yönetimine, neden memur zammının çok üzerinde artış yapıldığını da sordu. Yapılan bu yüksek artış nedeniyle şirketin personel giderinin önceki yıla göre yüzde yüzde 217.8 oranında arttığına işaret eden Bakırlıoğlu, “Milletimiz açlık, sefalet ücretlerine mahkum edilirken, birileri kamu eliyle zengin mi ediliyor ?” diye sordu.