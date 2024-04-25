1800 çalışanını işten çıkarttı! Getir, o ülkeden tamamen çekiliyor

Yayınlanma: 25.04.2024 - 15:24

Güncelleme: 25.04.2024 - 15:24

Ekonomim.com’un Wirtschaftswoche’den Alman basın kuruluşu Wirtschaftswoche’nin haberine göre, şirket Avrupa pazarlarındaki faaliyetleri de mayıs ayı ortasında durdurulacak.

İddiaya göre Almanya’daki 1800 çalışanın bir kısmı bu hafta başında işten çıkarıldı.

Depolar kalan üç hafta boyunca kademeli olarak kapatılacak.

Bu sadece Getir markasının değil, Gorillas’ın da kapanacağı anlamına geliyor. Getir, Gorillas’ı Aralık 2022’de 1,2 milyar dolar değerinde bir anlaşmayla satın almıştı. Bu sadece Getir markasının değil, Gorillas’ın da kapanacağı anlamına geliyor.