19 Mart’ın faturası ağırlaşıyor: Tahvilde geçen yıl seviyelerine düşüldü!

Yabancı yatırımcıların devlet tahvillerine ilgisi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na yönelik 19 Mart'ta başlayan operasyonlarla sert bir düşüş yaşadı. Ancak son iki haftada pozisyonlarda toparlanma gözlendi. Buna karşın yabancıların tahvil stokundaki payı yüzde 6,24 ile geçen yıl mayıs ayındaki seviyeye geriledi. 19 Mart'tan bu yana ise net çıkış yaklaşık 6,5 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

HAZİRAN 2023 POLİTİKALARI SONRASI TL VARLIKLARA DÖNÜŞ

Haziran 2023’te başlayan yeni ekonomi politikaları sonrası yabancı yatırımcılar tekrar TL varlıklara yöneldi. Özellikle Haziran 2023’te payı yüzde 0,59’a kadar düşen devlet tahvillerine yoğun alımlar yapıldı. Uzun yıllar sonra yabancıların toplam tahvil stokundaki payı yüzde 11’e kadar yükselirken, İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve tutuklanmasıyla başlayan finansal dalgalanma sürecinde bu oran yeniden düştü.

HAFTALIK VERİLERE GÖRE YABANCI YATIRIMCI HAREKETLERİ

Merkez Bankası haftalık menkul kıymet verilerine göre, 14 Mart haftasında yabancı yatırımcının tahvil stokundaki payı yüzde 10,79 iken, üst üste yaşanan satışlarla 18 Nisan haftasında yüzde 5,15'e kadar geriledi. 21 Mart haftasında 439,54 milyon dolar, 28 Mart haftasında 2,38 milyar dolar, 4 Nisan haftasında 2 milyar dolar, 11 Nisan haftasında 2,8 milyar dolar ve 18 Nisan haftasında 969,96 milyon dolarlık çıkış yaşandı. 25 Nisan haftasında 476,74 milyon dolarlık net giriş gözlemlense de, 2 Mayıs haftasında 1,16 milyar dolarlık çıkış gerçekleşti. Mayıs ayının ikinci ve üçüncü haftasında ise yabancı yatırımcılar üst üste yüklü alımlar yaptı. 9 Mayıs haftasında 933,74 milyon dolar, 16 Mayıs haftasında ise 1,87 milyar dolar tutarında tahvil alımı yapıldı. Uzmanlar, bu dönemde yabancıların özellikle TLREF endeksli tahvile ilgi gösterdiğine dikkat çekti. İki haftada yabancıların net alımı 2,8 milyar dolar seviyesinde oldu.

YILBAŞINDAN BU YANA ÇIKIŞ DEVAM EDİYOR

Son iki haftada yaşanan 2,8 milyar dolarlık net girişe rağmen, 19 Mart’tan itibaren yabancıların devlet tahvillerinden toplam 6,5 milyar dolarlık net çıkışı bulunuyor. Bu nedenle yabancı yatırımcıların tahvil stokundaki payı, 14 Mart’ta yüzde 10,79 iken, 16 Mayıs itibarıyla yüzde 6,24’e geriledi. Bu oran, yabancıların payının en son geçen yıl mayıs ayındaki seviyelere dönmesini işaret ediyor. Yılbaşından bu yana yabancı yatırımcılar devlet tahvillerinden toplam 2,93 milyar dolar çıkış yaparken, son bir yılda net alımlar 8,72 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Merkez Bankası verilerine göre, 9 Mayıs itibarıyla yabancıların DİBS stoku 10,11 milyar dolardan 11,93 milyar dolara yükseldi.

HSBC’DEN ALIM TAVSİYESİ

HSBC stratejistleri artan risk iştahı ve ihtiyati politikalara dikkat çekerek Türkiye ve Güney Afrika’daki yüksek getirili tahvillerin cazip olduğunu değerlendirdi. Banka stratejistleri, 5 yıl vadeli Türk lirası cinsi devlet tahvillerinde alım tavsiyesinde bulundu. Giriş getirisi yüzde 35,09, hedef yüzde 32,50, zarar kes ise yüzde 36 olarak belirtildi.

HİSSE SENEDİNDE YABANCI ÇIKIŞI SÜRÜYOR

Yabancı yatırımcılar, BİST100’ün yüzde 2,96 yükseldiği 16 Mayıs haftasında net 245,21 milyon dolarlık hisse alımı gerçekleştirdi. Ancak son bir yılda hisse senetlerinden çıkan yabancı miktarı 3,54 milyar doları buldu. Hisse ve tahvildeki net yabancı girişi ise 5,18 milyar dolar olarak hesaplandı. Öte yandan, yabancıların yurtiçi yerleşikler tarafından yurtdışında ihraç edilen borçlanma senetleri portföylerinde geçen hafta 588 milyon dolarlık azalma oldu. Son 13 haftalık verilere bakıldığında, hisse senedi çıkışları önceki haftadaki 426 milyon dolardan 289 milyon dolara, DİBS çıkışları ise 4,9 milyar dolardan 4,96 milyar dolara hafifçe arttı. Genel yönetim dışındaki sektörlerin tahvil ve bonolarında ise çıkış miktarı önceki haftadaki 344 milyon dolardan 362 milyon dolara yükseldi. Son olarak, yabancıların yurtiçi yerleşiklerin ihraç ettiği Eurobond portföylerinden çıkışı 1,8 milyar dolardan 4,97 milyar dolara sert şekilde arttı.