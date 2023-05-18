19 Mayıs'ta borsa açık mı? 19 Mayıs'ta Borsa İstanbul açık mı?
Yurttaşlar, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda borsanın açık olup olmayacağını merak ediyor. Peki, 19 Mayıs'ta borsa açık mı? 19 Mayıs'ta Borsa İstanbul açık mı?
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, bu sene cuma gününde kutlanacak. Yurttaşlar, 19 Mayıs Cuma günü borsanın açık olup olmayacağını merak ediyor. ''19 Mayıs'ta borsa açık mı? 19 Mayıs'ta Borsa İstanbul açık mı?'' soruları araştırılıyor. İşte ayrıntılar...
19 MAYIS'TA BORSA AÇIK MI?
Resmi tatillerde piyasalar kapalı olduğundan 19 Mayıs'ta Borsa İstanbul kapalı olacak. BİST (Borsa İstanbul A.Ş.), 22 Mayıs Pazartesi günü açılacak.
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