2 milyondan fazla araç, veri sızıntısıyla karşı karşıya

Toyota, 2 milyondan fazla araç verisinin sızıntı riskiyle karşı karşı olduğunu açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.05.2023 - 10:20
2 milyondan fazla araç, veri sızıntısıyla karşı karşıya
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Japonya'nın ünlü otomotiv firması Toyota, Japonya'daki 2,15 milyon kullanıcının araç verilerinin Kasım 2013'ten Nisan ortasına kadar yaklaşık on yıl boyunca kamuya açık bırakıldığını söyledi.

Reuters'ta yer alan habere göre, bulut ortamındaki bir ayar hatası sebebiyle olabileceği açıklanan sızıntının, araç konumları ve araç cihazlarının kimlik numaraları gibi ayrıntıları kapsayabileceğini, ancak kötü niyetli kullanımla ilgili herhangi bir rapor bulunmadığı belirtildi.

Araç sahiplerinde endişeye sebep oldukları için özür dileyen Toyota, orun keşfedildikten sonra verilere dışarıdan erişimi engellemek için adımlar atıldığını ve tüm bulut ortamlarına yönelik bir soruşturmanın devam ettiğini söyledi.


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