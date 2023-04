Sızıntıların ardından resmen tanıtıldı: Xiaomi 13 Ultra

Akıllı telefonlar tanıtılmadan önce pek çok şekilde detaylarının sızdırılmasıyla gündeme geliyorlar. Cihazların tanıtılacağı tarihe kadar neredeyse süpriz kalmayan bu telefonların özellikleri hakkında da sızdırılan bilgilerle tanıtılmadan önce fikir edinmiş oluyoruz. O telefonlardan biri olan Xiaomi 13 Ultra için daha önce pek çok kez sızıntı yapılmıştı.

Telefon kısa bir süre önce resmi olarak tanıtıldı. Özellikleri ve tasarımı kesinleşen telefonun kamera tarafında iddiaları ise oldukça fazla.

Kamerasına geçmeden önce diğer özellikleri şu şekilde:

6.73 inç LTPO ekrana sahip olan modelde 1440x3200 piksel bir çözünürlük bulunuyor. 2.600 nit parlaklığa ulaşan bu cihazda Snapdragon 8 Gen 2 işlemci tercih ediliyor. 5.000 mAh bataryası ise 90W kablolu ve 50W kablosuz ve 10W ters kablosuz şarjı destekliyor.

12 GB ve 16 GB olmak üzere iki seçenek sunulan RAM tarafına ek olarak 256 GB, 512 GB ve 1TB depolama seçenekleri de var.

Xiaomi made Xiaomi 13 Ultra look like a camera, which is great. pic.twitter.com/pM2CFFSnSK