20 Haziran 2026 spot piyasada elektrik fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 41,3 azalarak 221 milyon 370 bin 213 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 20.00'de 1391 lira 49 kuruş, en düşük 07.00 ve 16.00 saatlerinde 0 (sıfır) lira olarak tespit edildi.

EN DÜŞÜK VE YÜKSEK FİYATLAR

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 378 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 397 lira 66 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 1999 lira 1 kuruş, en düşük 101 lira 6 kuruş olarak kayıtlara geçti.