200 yıllık gerdanlık fiyatı dudak uçuklattı!

Elazığ'da bir tespih dükkanında bulunan 200 yıllık damla kehribardan yapılan at gerdanlığı 50 bin liraya alıcısını bekliyor.

İHA
Yayınlanma: 04 Şubat 2023 - 17:20
200 yıllık gerdanlık fiyatı dudak uçuklattı!
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Elazığ'da bir tespih dükkanında bulunan 200 yıllık damla kehribardan yapılan at gerdanlığı 50 bin liraya alıcısını bekliyor.

Elazığ'da tespih dükkanı işleten Mehmet Özen 200 yıl önce damla kehribarından yapılan at gerdanlığını dükkanında sergiliyor.

50 BIN LIRADAN SATIŞTA

Bir süre işletmesinde sergileyen tespih ustası Özen, taleplerin çoğalması üzerine ustalıkla işlenen at gerdanlığını 50 bin liradan satışa çıkardı. Birinci kalite işçilikle yapılan at gerdanlığının fiyatını duyan yurttaşlar ise kulaklarına inanmakta zorluk çekti.

Kehribardan yapılmış at gerdanlığının 200 yıllık olduğunu ifade eden tespih ustası Mehmet Özen, "Bu gerdanlık özellikle değerli atların boynuna takılırmış. O dönemde atları pire ve hastalığa karşı koruduğu ifade ediliyor. Gerdanlığın fiyatı 50 bin lira. Damla kehribardan yapıldığı için çok kıymetli. Koleksiyon için soran müşteriler de oluyor. Vatandaşların dikkatini çekiyor. At gerdanlığını tespihe benzeten vatandaşlarda oluyor" dedi.


Elazığ tespih gerdanlık kehribar

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