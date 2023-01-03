2008 krizi kahininden dikkat çeken resesyon yorumu
Ünlü yatırımcı Michael Burry, Twitter'dan yaptığı açıklamalarda ABD'nin resesyonda olduğunu belirtti. Burry, ABD'de enflasyonun zirveyi gördüğünü ancak bunun enflasyon döngüsünün sona erdiği anlamına gelmediğini vurguladı.
2008 krizinin kahinlerinden olan ve The Big Short filmiyle ünlenen Michael Burry önümüzdeki dönemle ilgili açıklamalarda bulundu.
Scion Asset Management'ın kurucusu Michael Burry, enflasyonun zirveye ulaştığını ancak devam eden süreçte hükümetin teşviklerine tepki olarak muhtemelen yeniden toparlanacağını söyledi.
2015 yapımı The Big Short filminde Christian Bale tarafından canlandırılmasıyla ünlenen yatırımcı Burry, Pazar günü geç saatlerde Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Enflasyon zirve yaptı. Ancak bu enflasyon döngüsünün son çıkışı değil. 2023'ün ikinci yarısında TÜFE'nin daha düşük hatta muhtemelen negatife döneceğini göreceğiz ve ABD bütün tanımlar gereği resesyona girmiş bulunuyor. Fed faiz artışlarını kesecek ve hükümet teşviklere başlayacak. Ve bir enflasyon artışı daha yaşayacağız” ifadelerini kullandı.
"HENÜZ DİBE VURMADIK"
Eylül ayında Burry, "henüz dibe vurmadık" diyerek Borsayı önümüzdeki dönemde daha fazla sıkıntı beklediği konusunda uyarıda bulunmuştu. Ünlü yatırımcının şirketi geçen yılın ikinci çeyreğinde bir şirket haricinde tüm hisse senetlerini elinden çıkarmıştı.
Fed Başkanı Jerome Powell da geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada merkez bankasının gösterge oranını 50 baz puan yükselttikten sonar enflasyonla mücadelede sona yakın olmadıklarını vurgulamıştı.
İlgili Haberler
- Ekonomist Şenol Babuşcu uyardı: 'Kriz, yılın ikinci yarısında yeni bir yükselişe geçecek'
- 2022 yılı sonuçları, iktidarın 'Türkiye Yüzyılı'nda halkı neler beklediğini gösterdi: Krizden krize Türkiye
- Dünya ekonomisi 2023'e hangi koşullar altında giriyor, finansal kriz ihtimali arttı mı?
-
En Çok Okunan Haberler
-
- e-Devlet'te yeni dönem
- 'Görev kiralık katillere verilmiş!'
- Nilgün Belgün'den yıllar sonra 'Yabancı Damat' itirafı
- Cinayette itiraf iddiası
- Altaylı aktardı: 'Benim kalemimi kırmışlar'
- AKP'den ilk Sinan Ateş açıklaması
- Ateş'in öldürülmesine ilişkin önemli iddia
- Altılı masanın adayı ne zaman açıklanacak?
- Mutfak tüpüne dev zam!
- Yandaş Akit istismarı böyle aklamaya çalıştı