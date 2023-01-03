2008 krizi kahininden dikkat çeken resesyon yorumu

03 Ocak 2023 Salı, 07:00

2008 krizinin kahinlerinden olan ve The Big Short filmiyle ünlenen Michael Burry önümüzdeki dönemle ilgili açıklamalarda bulundu.

Scion Asset Management'ın kurucusu Michael Burry, enflasyonun zirveye ulaştığını ancak devam eden süreçte hükümetin teşviklerine tepki olarak muhtemelen yeniden toparlanacağını söyledi.

2015 yapımı The Big Short filminde Christian Bale tarafından canlandırılmasıyla ünlenen yatırımcı Burry, Pazar günü geç saatlerde Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Enflasyon zirve yaptı. Ancak bu enflasyon döngüsünün son çıkışı değil. 2023'ün ikinci yarısında TÜFE'nin daha düşük hatta muhtemelen negatife döneceğini göreceğiz ve ABD bütün tanımlar gereği resesyona girmiş bulunuyor. Fed faiz artışlarını kesecek ve hükümet teşviklere başlayacak. Ve bir enflasyon artışı daha yaşayacağız” ifadelerini kullandı.

"HENÜZ DİBE VURMADIK"



Eylül ayında Burry, "henüz dibe vurmadık" diyerek Borsayı önümüzdeki dönemde daha fazla sıkıntı beklediği konusunda uyarıda bulunmuştu. Ünlü yatırımcının şirketi geçen yılın ikinci çeyreğinde bir şirket haricinde tüm hisse senetlerini elinden çıkarmıştı.

Fed Başkanı Jerome Powell da geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada merkez bankasının gösterge oranını 50 baz puan yükselttikten sonar enflasyonla mücadelede sona yakın olmadıklarını vurgulamıştı.