2022 yılı sonuçları, iktidarın 'Türkiye Yüzyılı'nda halkı neler beklediğini gösterdi: Krizden krize Türkiye

01 Ocak 2023 Pazar, 02:00

AKP iktidarının, “cumhurbaşkanlığı hükümet rejimi”nin resmileştiği 2018’den bu yana tercih ettiği ve uyguladığı politikalarla Türkiye’yi içine sürüklediği ekonomik kriz 2022’de de devam etti.

Ayrıca 2021’in son aylarında “Türkiye modeli” adıyla ilan edilen ve toplumun geniş kesimlerinin, özellikle emekçilerin aleyhine olan politikaların sonuçlarını Cumhuriyetin 100. yılında da görmeye devam edeceğiz.

Önemli ekonomik göstergelere yakından bakmak bu durumu çarpıcı şekilde ortaya koyuyor. Küresel ekonomide görülen sorunlar da iktidarın uyguladığı bu politikaların sonuçlarını etkileyecek: