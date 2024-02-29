2020 yılında asgari ücretin üzerindeydi, şimdi altında kaldı... Gazetecinin kredisi de eridi!

Yayınlanma: 29.02.2024 - 10:26

Güncelleme: 29.02.2024 - 10:26

Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü, “Borç Para ve Yardımlara Dair Genel Kurul Kararı’nı” yayınladı.

Basında fikren ve bedenen çalışanlara Basın İlan Kurumu tarafından “borç para ve yardım” desteği veriliyor. Bu haktan basın mesleğinde fikren veya bedenen çalışanlar, haber ajanslarında çalışanlar, Basın İlan Kurumu Genel Kurulu’nda temsilci bulundurma hakkına sahip sendika ve basın derneklerinde çalışanlar ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nda çalışanlar yararlanabiliyor. Destek için işinde en az iki yıl çalışmış olmak, işiyle ilgisi bulunmayan başka bir işte çalışmamak, maaşlarında temlik veya haciz bulunmamak gibi şartlar aranıyor.

12 BİN LİRA OLDU

Yeni kararla verilecek borç miktarı 12 bin liraya çıkarıldı. Borç, verildiği tarihi takip eden ilk ay başından başlamak üzere ve her ay kesilmek kaydıyla 12 eşit taksitte ödeniyor. Evlenen veya çocuğu olanlar için, evlilik veya çocuğun doğum tarihinden itibaren en geç bir yıl içerisinde başvuru yapılması ve bu durumun bir belge ile kanıtlanması kaydıyla 15 bin lira borç verilebiliyor. Yönetim Kurulu, yangın, deprem, sel ve bunun gibi afet durumlarında gerçekleştiği yerlere özgü olmak üzere, 12 bin lirayı iki katına kadar artırıp, taksit geri ödemelerini de 6 aya kadar erteleyebiliyor.

Verilecek borç paradan faiz, masraf karşılığı gibi her ne ad altında olursa olsun kesinti yapılamıyor. Muhtaçlık yardımı da 6 bin liraya çıkarıldı. Ancak bunun için yardım talep edenin çalışamaz durumda olduğunu, muhtaç olduğunu ispat etmesi gerekiyor. Ölen basın mensuplarının yardıma muhtaç eşleri ile aynı durumdaki çocuklarına, bunların yokluğu halinde yasal bakmakla yükümlü oldukları ana, baba ve kardeşlerine bir defaya mahsus olmak üzere 9 bin lira ölüm yardımı yapılıyor.

YILLAR İÇİNDE ERİDİ

Basın İlan Kurumu tarafından basında çalışanlara verilen borç miktarı da yıllar içerisinde enflasyon karşısında eridi. 2017 yılında 4 bin 800 lira olan borç para miktarı, 2020 yılında 6 bin liraya çıkarılmıştı. O dönemden bu yana da 6 bin lira olarak uygulanıyordu. Yine 2020 yılında yeni evlenen veya çocuğu olanlara da 9 bin 600 lira borç veriliyordu. Bu da 15 bin liraya çıkarılmış oldu.

Her ne kadar 6 bin lira olan verilebilecek kredi-borç tutarı yüzde 100’lük bir artışla 12 bin liraya çıkarılmış olsa da asgari ücretin çok altında kaldı. 2020 yılında asgari ücret 2 bin 325 liraydı. Basın mensuplarına 6 bin lira olarak verilen kredi-borç miktarı asgari ücretin üzerindeydi. Şu anda asgari ücret 17 bin 2 lira. Buna karşın Basın İlan Kurumu tarafından verilen borç miktarı ise 12 bin lira oldu. 2020 yılında asgari ücretin üzerinde olan kredi-borç miktarı, şu anda asgari ücretin oldukça altında kaldı. Verilen kredi-borç da enflasyon karşısında yıllar içerisinde eridi.



