Asgari ücret açlık sınırının altında kaldı! Sağlıklı beslenmenin maliyeti arşa çıktı

BES-AR araştırmasına göre; açlık sınırı 22 bin 834 TL, yoksulluk sınırı 60 bin 757 TL'ye yükseldi. Sağlıklı beslenmenin maliyeti günlük 761 TL'yi geçti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.02.2024 - 09:51
Asgari ücret açlık sınırının altında kaldı! Sağlıklı beslenmenin maliyeti arşa çıktı
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Büro Emekçiler Sendikası Araştırma Merkezi (BES -AR), şubat ayı gıda harcamaları araştırmasının sonuçlarını açıkladı. 

Hesaplamaya göre dört kişilik bir memur ailesinin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı 22 bin 834 TL, bekâr bir çalışanın yaşam maliyeti ise 26 bin 970 TL oldu.

Gıda harcaması ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı olan yoksulluk sınırı 60 bin 757 TL'ye yükseldi. Sağlıklı beslenmenin günlük maliyeti ise 761 TL olarak hesaplandı.

Araştırmanın sonuçlarını paylaşan BES Genel Başkanı Özer Avanaş, şunları kaydetti:

 "Buradan bir kez daha zamanında çay simit hesabı yapanlara soruyoruz? Sağlıklı beslenmenin günlük maliyetinin 761 TL’yi geçtiği bu yoksullaşma sürecinde; Bir kamu çalışanın ve kamu emeklisinin yıllık gelirinin yüzde 60’dan fazlasını kiraya ayırdığı, elektrik, doğalgaz, su ve diğer sabit giderlerin sürekli artırıldığı, kamu emekçilerine yüzdelik zamlar verip maaşlarında geriye dönük gelir kaybı olan enflasyon farkını maaş artışı olarak sunmak, yine bir müjde olarak açıklanan ancak asgari ücretin yarısından biraz fazla emekli aylığıyla emeklilerin insanca bir yaşam sürdürmeleri mümkün müdür?" 


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