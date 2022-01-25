2021’de prim üretimi hayatdışında 87.6 milyar, hayatta 17.7 milyar TL oldu

25 Ocak 2022 Salı, 04:00

Türkiye Sigorta Birliği (TSB), sektörün 2021 yılında TL bazında da olsa önemli bir eşiği aştığını ortaya koydu.

Buna göre geçen yıl, 2020 yılına kıyasla prim üretimi hayatdışında yüzde 28.5 artışla 87.6 milyar lira, hayatta yüzde 22.8 artışla 17.7 milyar ve toplamda yüzde 27.5 artışla 105.3 milyar lira oldu. 2021 yılı Aralık ayında da 2020’nin aynı ayına kıyasla prim üretimi hayatdışında yüzde 56.5 artışla 13.7 milyar lira, hayatta yüzde 77.5 artışla 2 milyar lira ve toplamda yüzde 58.9 artışla 15.7 milyar liraya ulaştı. Ancak geçen yılın son iki ayındaki yüksek artışlarda, piyasadaki hareketliliğin yanı sıra enflasyon ve maliyetler nedeniyle yükseltilen primler de etkili oldu. Hayatdışının detaylarına yıllık bazda bakıldığında ise özellikle salgınla birlikte talebin daha da arttığı sağlık sigortaları başarılı performansını geçen yıl da sürdürdü. Bu kapsamda tamamlayıcı sağlıkta prim üretimi 2020’ye kıyasla yüzde 73.3 artarak 2.6 milyar lirayı aştı. En büyük alt branş olan zorunlu trafik sigortasında ise prim üretimi (yeşil kart dahil) yüzde 12.6 artışla 22 milyar lira oldu. Kaskoda da yüzde 33.1 artışla 14.3 milyar liralık prim üretildi.

RİSK YÖNETİMİ ÖNEMLİ

Yeni yıla ilişkin değerlendirme yapan sektör temsilcilerinden Howden TMEA Bölgesi Üst Yöneticisi Atınç Yılmaz, büyüme trendi devam etse de Türkiye’nin sigorta pastasından aldığı payı büyütmek için öncelikle sigorta bilinci ve kullanımının yaygınlaştırılması gerektiğini vurguladı. Türkiye’deki enflasyonist baskı ve fiyat hareketliliğinin arttığını da ifade eden Yılmaz, ayrıca şu vurguyu yaptı: “Global sigorta piyasalarında da, enflasyonist baskılar ve global hasar trendlerinin artması, özellikle reasürans maliyetlerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.” Monopoli Sigorta Üst Yöneticisi Erol Esentür ise sigortalılık oranının artması konusunda şirketlere büyük iş düştüğünün altını çizerek “Risk yönetim danışmanlığını yeni dünya düzenine entegre etmeliyiz. Bilgi, büyük veri, yapay zeka entegrasyonlu platformlar önemli” dedi.

"ÇÖZÜMÜN BİR PARÇASI OLMAK KRİTİK ÖNEMDE"

MAPFRE Sigorta, online düzenlediği acenteler toplantısıyla iş ortaklarıyla bir araya geldi.

2021’i salgın, ekonomik dalgalanma gibi zorluklara rağmen başarıyla tamamladıklarını ifade eden MAPFRE Sigorta Genel Müdürü Stefan Jensen “Sorunun değil çözümün bir parçası olmak, zor koşulların üstesinden gelmek için kritik önem taşıyor. Bunun için ‘bir adım önde’ düşünmek gerekiyor” dedi.

OTO DIŞI REKABET ARTACAK

Ayrıca sektörün ilk 10 şirketi arasında güçlü konumda olduklarını, Türkiye olarak grup bünyesinde yer aldıkları Avrasya’da prim üretiminde dördüncü sırada bulunduklarını, kârlılığın yüzde 70’ini oluşturduklarını anlatan Jensen, dünyada ise tüm ülkeler arasında ilk 5’e girdiklerini vurguladı.

Genel Müdür Yardımcısı Yıldırım Türe ise 2022 yılına ilişkin şu vurguyu yaptı: “Bu yıl sektörümüzü maliyet ve gelir artış hızında dengesizliklerin yaşanabileceği, oto dışı rekabetin artacağı, oyuncuların çoğalacağı dolayısıyla da dağıtım kanallarının rolünün önem kazanacağı bir gündem bekliyor.”

YARATICI FİKİRLER İÇİN PLATFORM KURDULAR

Sompo Sigorta’nın, sektöre dönük çözüm üreten start-up’ları desteklemek amacıyla yeni projesi DOJO’yu hayata geçirdiği açıklandı.

Yaratıcı çözüm ve hizmet fikri olan herkese açık bir platform hazırladıklarını vurgulayan Sompo Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Kemal Beceren, “Programa kabul edilenlerle işbirlikleri geliştirerek, onların ürünlerini kullanarak, ihtiyaç duydukları durumlarda alanında uzman isimlerden mentorluk desteği sağlayarak ilerleyeceğiz. Değer yaratacak yeni iş modelleri oluşacak” dedi.

SEKTÖRDEN KISA KISA



- Allianz Türkiye’nin, The ONE Awards’ta sigorta kategorisinde “Yılın İtibarlısı” seçildiği açıklandı. Allianz Türkiye Üst Yöneticisi Tolga Gürkan, “Paydaşlarımız için değer yaratma hedefiyle çalışıyoruz” dedi.

- Sigorta Tahkim Komisyonu, artık sadece online platform üzerinden başvuru ve itiraz başvurusu kabul edileceğini duyurdu.

- NN Hayat ve Emeklilik’in “çalışan dostu” bir şirket olarak, Top Employer Enstitüsü tarafından her yıl hazırlanan “en iyi işverenler” listesine üst üste altıncı kez girdiği açıklandı.