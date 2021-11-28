2022 bütçesi komisyondan geçti, KDV’de son dakika artışı!

28 Kasım 2021 Pazar, 13:14

Görüşmelerin son gününde muhalefetin “Saraylarda yaşıyorsunuz, sokağa çıkmıyorsunuz” eleştirilerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Hem Sayın Cumhurbaşkanımız hem de bizler daima sokaklardayız, vatandaşımızın milletimizin içindeyiz, evlerdeyiz ve fakir fukaranın diye ifade ettiğiniz o evlerin ta içindeyiz, o insanlarla birlikteyiz” yanıtını verdi.

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş’un “Ey AKP bürokratları, AKP’den daha çok siyaset yapan sayın bürokratlar, aklınızı başınıza toplayın. İktidar değiştiği zaman bizim bir şey yapmamıza gerek yok, zaten siyaseten sizi bizim kucağımıza atacaklar” sözü çok tartışıldı. Fuat Oktay sorulara yanıt verirken Katar Emiri’nin verdiği uçağın devletin envanterinde kayıtlı olup olmadığı konusunda, “Tabii ki Cumhurbaşkanlığının envanterinde kayıtlı olacak, nerede kayıtlı olacak? 2012 model Boeing 747 -8 tipi VIP hava aracı, Türk sivil hava aracı siciline ‘TC-TRK’ tescil işaretiyle kayıt edilmiş olup Cumhurbaşkanlığı kayıtlarına alınmıştır, tescil sertifikası da buradadır” dedi. CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın, “Yazlık Saray’a bir yat alındı mı? Kiralandı mı ?” sorularına ise yanıt gelmedi.

İKİ ARTIŞ BİRDEN

Oktay, yargının bağımsız olmadığına yönelik eleştiriler karşısında anayasanın yargı bağımsızlığına ilişkin maddelerini okudu. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Yargıya müdahale edenin Allah belasını versin mi?” diye sordu. Oktay karşılık vermedi. Özel, “Dalga geçiyor” dedi. Oktay ise, “dalga geçmediğini” dile getirdi. HDP’nin her haneye ihtiyaç sınırına kadar doğalgaz, elektrik, su ve internetin ücretsiz verilmesi; çiftçiye gübre desteği sağlanması; asgari ücretin vergi dışı bırakılması; gençlere ve geliri olmayan tüm yurttaşlara aylık 2 bin TL karşılıksız destek verilmesi; esnafın vergi ve banka kredi borçlarının faizsiz uzun vadeli yapılandırılmasına ilişkin önergeleri reddedildi. AKP’nin İklim Değişikliği Başkanlığı bütçesine eklenen 44.1 milyon TL’lik ödeneğin yedek ödenekten düşürülerek karşılanması önerisi kabul edildi. Daha sonra 2022 bütçesinin maddelerinin görüşülmesine geçildi. AKP’nin, konaklama vergisinin 1 Ocak 2023’e ertelenmesi nedeniyle gelecek yılki bütçeden bu gelirin çıkarılması için verdiği önerge kabul edildi. Bunun yerine dahilde alınan KDV ve beyana dayanan KDV geliri 1’er milyar TL artırıldı. Toplam 2 milyar TL’lik bu artışa gerekçe olarak, ekonomideki canlanmayla bu iki vergiden sağlanan gelir tutarının artacağı savunuldu.

DESTEKLERE RET

CHP’nin, engellilere elektrik ve doğalgazın indirimli tarifeden verilmesi; asgari ücretin vergi dışı bırakılması; cemevlerinin ve diğer ibadethanelerin giderlerinin Hazine’den karşılanması; şehir hastaneleri ve diğer kamu özel işbirliği projeleri ve diğer nedenlerle verilen Hazine garantilerinin 5 yıl boyunca getireceği yükün gösterilmesi; emeklilere verilen bayram ikramiyesinin en az 2 bin TL’ye çıkarılması; öğretmenlere 24 Kasım’da bir maaş ikramiye verilmesi; sağlık personeli, din personeli, öğrenmenler ile emniyet mensuplarının ek göstergelerinin artırılması; çiftçiye destek için mazottaki ÖTV’nin kaldırılması; doğalgaz ve mutfak tüpünde ÖTV ve KDV’nin kaldırılması, elektrikteki KDV’nin en azından kış ayları boyuncu alınmamasına yönelik önergeleri reddedildi.

'ZAMAN KAYBI OLUR'

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, bir aylık görüşme sürecinde 10 ayrı bakanlık bütçeside 19 önerge verdiklerini ancak Cumhur İttifakı tarafından reddedildiğini söyledi. Usta, 50 bin ilave öğretmen atanması; KOBİ’lere teşvik sağlanması; KOSGEB bütçesine 10 milyar TL “doğalgaz ve enerji desteği” için ödenek konulması; 3600 ek gösterge; EYT’lilerin sorunlarının çözülmesi; asgari ücretin 4 bin TL’ye çıkarılabilmesi için ödenek artışı yapılması; çiftçiye verilen desteğin artırılması; yangın söndürme uçağı alınması; yaklaşık 2 milyon aileye bez ve mama desteği verilmesi; engelli desteklerinin artırılması; kadınların güçlendirilmesi için ödenek artırımı yapılması; şehit yakını ve gazilere verilen desteklerin artırılması; 2 milyon aileye ısınma yardımı yapılması; şehit yakını ve gazilerin TOKİ aracılığıyla konut sahibi olması; esnaf ve sanatkarlara destek verilmesi; kamu özel işbirliği projeleri için kurulan ödeneğin 20.4 milyar lira azaltılması; burs alan öğrenci sayısının 1 milyona çıkarılması ve burs miktarının bin TL’ye yükseltilmesi; 50 bin sağlık personeli atanmasına ilişkin önergelerinin reddedildiğini söyledi. Usta, “Önergeleri zaman kaybı olmasın diye yeniden vermedik ancak arkadaşların tutumlarında bir değişiklik varsa hemen bu önergeleri yeniden devreye koyabiliriz, sayın MHP milletvekilimiz” dedi. Bunun üzerine MHP’li Mustafa Kalaycı “Zaman kaybı olur” dedi. Kalaycı’nın sözleri üzerine Usta, “Öyle mi? Tamam, peki. Yani Cumhur İttifakı bizim bu toplum için son derece faydalı olan önergelerimizi reddettiler” dedi.

'VİRGÜLÜ DEĞİŞMEDİ'

Fuat Oktay, yap-işlet-devret projeleriyle ilgili eleştiriler üzerine, “Eğer bu hastaneler yapılmasaydı, kusura bakmayın, bizim bugün Covid’i bu şekilde yönetme şansımız yoktu. Eğer bu yollar da yapılmasaydı, bu köprüler de yapılmasaydı, bu altyapılar olmasaydı, bugün konuştuğumuz ihracatın 215 milyar dolarları aşma şekli o da mümkün değildi” dedi. Bu arada Oktay, eylül sonu itibariyle emekli olan öğretmen sayısının 16 bin 195 olduğunu söyledi. Görüşmeler sonunda bütçe komisyonda kabul edilirken AKP’li Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz, “Burada bazı arkadaşlarımız, belki, hani ‘virgülü değişmedi’ filan gibi şeyler söylüyorlar ama ben bu tartışmaların yürütmeye de yol gösterici nitelikte olduğunu düşünüyorum” dedi.