Cumhurbaşkanlığı bütçesinde ekonomi eleştirisi
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda son gün Cumhurbaşkanlığı’nın bütçesi görüşüldü. İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde 1 trilyon lira olarak başlayan devletin toplam borcunun 2.6 trilyon liraya çıktığını söyledi.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda son gün Cumhurbaşkanlığı’nın bütçesi görüşüldü. Komisyondaki Cumhurbaşkanlığı bütçe görüşmelerinde, İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan ve HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, dolar ve enflasyondaki artış nedeniyle bütçenin yeniden değerlendirilmesini istedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay sunum yaptı. Oktay, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi’nin ilerleyen dönemlerde Malezya ve İngiltere’de de çalışma büroları açmasının planlandığını söyledi. Oktay, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2020 kesin hesap giderinin 10.9 milyar TL, 2021 ödeneğinin 12.9 milyar TL, 2022 bütçesi için teklif edilen ödenek tutarının da yüzde 24’lük artışla 16 milyar 98 milyon TL olduğuna dikkat çekti. Oktay, “Bütçenin yüzde 96’sı personel maaş ve sosyal güvenlik prim giderlerinden oluşmaktadır” dedi.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 20 yıl önce “Bu yüzüğümle siyasete girdim” diyen Erdoğan’ın bütün bakanların, bakan yardımcıları ve göze girmiş bürokratlarının hepsinin en pahalı mercedeslere bindiklerini anlattı. Erdoğan’ın 38 bin 581 kişiyle davalık olduğunu kaydeden Özel, iktidarın “düşük faiz, yüksek kur” politikası nedeniyle emeğin ucuzlayacağına işaret etti. İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, bütçenin ayrı yöne, söylenenlerin başka bir yöne gittiğini söyledi. Bakanların ayrı ayrı şeyler söylediklerini kaydeden Usta, “Bu ekonomiyi kim yönetiyor?” diye sordu. Usta, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde 1 trilyon lira olarak başlayan devletin toplam borcunun 2.6 trilyon liraya çıktığını söyledi.
‘40 GÜN YAŞAMADI’
HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan, bütçenin 15 Ekim’de Meclis’e sunulduğunu anımsatarak “Arkadaşlar 40 gün önce ‘maşallah’ demişlerdi. Maşallah dediğiniz bütçe 40 gün yaşamadı” dedi.
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