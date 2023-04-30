Yayınlanma: 30.04.2023 - 17:19

Güncelleme: 30.04.2023 - 17:19

Türkiye’nin en büyük tamamlayıcı mesleki emeklilik fonu OYAK, 29 Nisan'da 63. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı gerçekleştirdi. Toplantının ardından 2022 nema oranının ne kadar olduğu merak edildi. ''2022 OYAK nema oranı açıklandı mı? 2022 nema oranı ne kadar oldu?'' soruları araştırılıyor. İşte ayrıntılar...

2022 OYAK NEMA ORANI AÇIKLANDI MI?

2022 OYAK nema oranı açıklandı.

2022 NEMA ORANI NE KADAR OLDU?

Ankara’daki yeni Genel Müdürlük binasında gerçekleştirilen Genel Kurul’da 2022 yılı kar payı oranı yüzde 90,1 olarak açıklandı.

Pandeminin hemen ardından başlayan Rusya-Ukrayna gerilimi etkilerinin yaşandığı dünyada enflasyonist baskının ve resesyon beklentilerinin arttığı bir dönemde, OYAK’ın üyeleri için sağladığı enflasyonun üzerindeki kar payı oranı, altının, döviz kurlarının ve yatırım fonlarının yıllık artış oranının üzerinde gerçekleşti. Yüksek adaptasyon yeteneği ile üyelerinin birikimlerini verimlilik, sürdürülebilirlik ve sorumlu yatırım ilkelerine göre yöneten OYAK, son 20 yılın en yüksek kar payı oranını sağlayarak tarihi bir başarı sergiledi.