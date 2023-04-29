Kamu işçisi zam oranı belli oldu mu? Kamu işçisi zam oranı ne kadar olacak?

Yayınlanma: 29.04.2023 - 15:41

Güncelleme: 29.04.2023 - 15:41

Karayolları, Demiryolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları, elektrik üretim santralleri, kömür işletmeleri, Milli Eğitim Bakanlığı, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor.



Kamuda 700 binden fazla işçinin ücretlerine yapılacak zammın belirleneceği görüşmelerde işçi ve işveren tarafı, ikramiyenin de aralarında olduğu mali konularda görüşmelerini sürdürüyor.

KAMU İŞÇİLERİNE ZAM TEKLİFİ



Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, hükümetin kamu işçisi için yeni teklifinin 12 bin lira taban ücret ve ilk 6 ay için yüzde 40 zam olduğunu açıkladı.



İŞÇİ TARAFININ TALEBİ NE?



İşçi tarafının talebi yüzde 45 zam ve 15 bin lira taban ücret.



KAMU İŞÇİSİ ZAM ORANI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?



2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nden önce imzalanması bekleniyor.