Ekonomi ve finans dünyası için zorlu geçen 2022 yılının kelimesi belli oldu

31 Aralık 2022 Cumartesi, 07:00

İsviçre finans portalı finews.com ve Natixis Investment Managers'ın himayesinde, Finans uzmanlarından oluşan altı kişilik bir jüri, 2022 için İsviçre Yılın Finans Sözü'nü seçti: “Hawkish”

‘HAWKİSH’ YANİ ‘ŞAHİN’

Finansgundem.com’un derlediği bilgilere göre, 260'tan fazla kelime arasından seçilen ‘Hawkish’, İsviçre finans piyasaları için 2022 yılının kelimesi oldu. Aday kelimeler, Finans Profesörü Sita Mazumder, Yazar Michael Theurillat, Girişimci Adriano B. Lucatelli, Natixis Investment Managers Genel Müdürü Timo H. Paul ve finews.com editörleri Claude Baumann ve Thomas Pentsy’den oluşan altı kişilik bir jüriye sunuldu.

SEÇİMİN ARDINDAKİ MANTIK

Kovid salgını sırasında birçok merkez bankası, faiz indirimleri ve varlık alımları dahil olmak üzere ekonomik toparlanmayı desteklemek amacıyla para politikasını gevşetmek için önlemler aldı. Bu yıl, para politikası döngüsü yine büyük ölçüde senkronize ama ters yönde ilerledi. Merkez bankaları para politikasının dizginlerini çekti ve faiz oranlarını yükseltti; hatta bazıları bilançolarını bile küçültmeye başladı.

Bu önlemlerin amacı ise açıktı. Merkez bankası yetkilileri, yüksek enflasyon ile yavaşlayan ekonomi arasındaki çekişmenin göstergesi olan Faiz oranlarındaki dönüşle birlikte enflasyonu kontrol altına almak istedi.

GÜVERCİNLERDEN DAHA FAZLA ŞAHİN

Şahinler ve güvercinler, ya da orijinal ve daha çok bilinen karşılıklarıyla ‘hawkish’ ve ‘dovish’, daha çok merkez bankacılarının para ve faiz oranı politikası eğilimlerini yansıtmak için kullanılıyor. ‘Hawks’ yani ‘şahinler’, enflasyonu kontrol etmenin en önemli öncelik olduğuna inanıyor ve para talebini azaltmak için faiz oranlarını artırma eğiliminde oluyor. ‘Doves’ yani ‘güvercinler’ için ise ekonomik büyüme, enflasyon endişelerinin önünde geliyor ve parayı daha kolay elde ederek ekonomik büyüme ve istihdam elde etmek için daha düşük faiz oranları tercih ediliyor.

Başlangıçta gıda ve enerji fiyatlarının baskısıyla birçok ülkede yükselen enflasyon, bu yıl birkaç on yılın en yüksek seviyesine ulaştı ve hızla yayıldı. Para politikası kurullarında ise şahinler galip geldi. Merkez bankalarının yetkilileri, on yıllardır görülmemiş bir saldırganlıkla sıkılaştırıcı faiz politikası uygulamaya başladı ve bu politikaya hala devam ediliyor.