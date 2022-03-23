2022'de tatil için kaç lira harcamak gerekiyor? Asgari ücretli için lüks bile değil; neredeyse imkansız!

23 Mart 2022 Çarşamba, 13:43

Yaz sezonu yaklaşıyor, ekonomik sıkıntılarla boğuşan yurttaşların bu yıl tatil yapması daha da zor gözüküyor. Akaryakıt fiyatlarına gelen zam, yüksek enflasyon derken, 4 kişilik bir ailenin tatil yapması neredeyse imkânsız...

Cumhuriyet.com.tr olarak 4 kişilik bir ailenin, Türkiye'nin gözde tatil merkezlerinde tatil yapmasının ortalama olarak ne kadara mal olacağını hesapladık. İşte; İstanbul'da yaşadığını varsaydığımız bir ailenin, kalem kalem olası tatilinin başlıca giderleri...

Yaz sezonunun gelmesine aylar kala birçok kişi bütçesine uygun tatil fiyatları için arayış içinde. Sezonun başlangıcına gireceğimiz bu süreçte tatil bölgeleri arasında doğal ve tarihi güzelliği, ekonomisiyle yerli-yabancı turistlerin ilk tercihi Antalya ve Kuşadası akla geliyor.

TATİL NOKTASI: ANTALYA

Otobüs bileti: İstanbul'dan yola çıkan 4 kişilik bir ailenin otobüs bileti gideri, Haziran ayı için ortalama 1280TL.

Uçak bileti: Anadolu Yakası'nda bulunan Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Antalya Havalimanı'na gidiş - dönüş ortalama bir uçak biletinin fiyatı 3600TL civarında...









Arabayla ulaşım: İstanbul'dan Antalya'ya arabayla ulaşmak isteyen bir kişi yaklaşık olarak 695 kilometre yol katetmek zorunda. Benzinli bir aracın, ortalama yüz kilometrede 7 litre tükettiği varsayıldığında, toplam yakıt gideri 960TL'nin üzerinde çıkacak. Ancak bu fiyatlara, köprü ve otoban ücretleri dahil değil.

Konaklama: Türkiye'nin tatil cenneti Antalya'da her bütçeye göre çeşitli konaklama seçenekleri bulunuyor. 4 kişilik bir aile, "her şey dahil" sistemde 5 gece 6 gün tatil yapmak isterse ortalama olarak 6500 - 7500TL bandında bir ödeme yapması gerekiyor. (Bu tutar ortalama olarak hesaplanmıştır.)

Antalya'da Haziran ayında tatil yapmak isteyen 4 kişilik bir aile için fiyatlar ortalama olarak şöyle;

Araç + Konaklama: 8 bin 460 TL

Otobüs+ Konaklama: 8 bin 780 TL

Uçak+ Konaklama: 11 bin 100 TL

TATİL NOKTASI: KUŞADASI

Otobüs bileti: İstanbul'dan yola çıkan 4 kişilik bir ailenin otobüs bileti gideri, Haziran ayı için ortalama 1600TL.

Uçak bileti: Anadolu Yakası'nda bulunan Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İzmir Havalimanı'na gidiş - dönüş ortalama bir uçak biletinin fiyatı 3346 TL civarında... (Kuşadası ile havalimanı arası ulaşım ücreti dahil edilmemiştir.)

Arabayla ulaşım: İstanbul'dan Kuşadası'na arabayla ulaşmak isteyen bir kişi yaklaşık olarak 560 kilometre yol katetmek zorunda... Benzinli bir aracın, ortalama yüz kilometrede 7 litre tükettiği varsayıldığında, toplam yakıt gideri 750 TL'nin üzerinde çıkacak. Ancak bu fiyatlara, köprü ve otoban ücretleri dahil değil.

Konaklama: Türkiye'nin tatil cenneti Kuşadası'nda her bütçeye göre çeşitli konaklama seçenekleri bulunuyor. 4 kişilik bir aile, "her şey dahil" sistemde 5 gece 6 gün tatil yapmak isterse ortalama olarak 5500 - 6500 TL bandında bir ödeme yapması gerekiyor. (Bu tutar ortalama olarak hesaplanmıştır.)

Kuşadası'nda Haziran ayında tatil yapmak isteyen 4 kişilik bir aile için fiyatlar ortalama olarak şöyle;

Araç + Konaklama: 7 bin 250 TL

Otobüs+ Konaklama: 8 bin 100 TL

Uçak+ Konaklama: 9 bin 846 TL

SEZON BAŞI YÜZDE 50- 60 ZAM

Turizm acenteleri döviz kuruna bağlı olarak maliyetlerin artmasıyla başta İngiltere ve Rusya olmak üzere yabancı turistlerin sayısında geçen yıla göre yüzde 50-60 arasında bir artış olabileceğini öngörüyor. Öte yandan maliyete bağlı olarak yüzde 50-60 oranında zam gelmesi bekleniyor.

Kasım ayında yapılan erken tatil rezervasyonlarının ise geçen yıla oranla yüzde 25-30 arası arttığı gözlemlendi.

RAPORLAR UÇUK FİYATLARIN GÖSTERGESİ

2022 yılı turizm raporları toplumun birçok kesimi için yaz tatilinin büyük bir lüks olduğunun en büyük kanıtlarından. Turizmdatabank’ın TÜİK verilerinden derlediği bilgilere göre, Yurt içi tatil fiyatları her ay yüzde 3,24 artarken bu rakam yılda yüzde 648 oranında artıyor.

Hafta sonu tatil turlarının fiyatı aylık yüzde 4,6 iken yıllık olarak yüzde 139'a çıkıyor. Yurt dışı tur fiyatları aylık yüzde 7,6 iken yıllık yüzde 154 artış gösterdi. Öte yandan 2021 yılında yurt dışı turu fiyatı 2729 iken 2022 yılında 4214 TL oldu.

ASGARİ ÜCRET VE AÇLIK SINIRI TATİL FİYATLARININ ALTINDA

Türk-İş'in Ocak ayı Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması'na göre dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 4 bin 249 lira, yoksulluk sınırı ise 13 bin 843 liraya çıktı.

Buna göre açlık sınırı ile zamlı asgari ücret arasında sadece 3 lira 40 kuruşluk fark kaldı. Bu yıl için net asgari ücret 4 bin 253 lira 40 kuruş olarak belirlenmişti. Aralık 2021'de açlık sınırı 4 bin 13, yoksulluk sınırı ise 13 bin 72 liraydı.

Belirlenen bu ücretlerle birlikte yurttaşlar için geçinmek zorlaşırken, tatil yapmak artık neredeyse imkansız hale geldi.







