İzmir’in dördüncü turizm ofisi Kemeraltı’nda açıldı

09 Mart 2022 Çarşamba, 14:11

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in İzmir’i turizm alanında dünyanın önde gelen kentlerinden biri haline getirme hedefi doğrultusunda 2021’de açılmaya başlanan turizm bilgilendirme ofislerine bir yenisi daha eklendi. Alsancak, Kültürpark ve Konak’taki bilgilendirme ofislerinin ardından dördüncü merkez Kemeraltı’nda hizmete açıldı.

Pandeminin azalması ve kruvaziyerlerin gelmeye başlamasıyla Kemeraltı bilgilendirme noktalarının turistler bir cazibe noktası olması ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Kemeraltı’nın tanıtımına katkı sağlanması hedefleniyor.

KEMERALTI ROTALARI

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin eski ana hizmet binasının karşısında bulunan “Turizm Bilgilendirme Noktası”, Kemeraltı maketi üzerine yansıtılan görsel haritalama ve video animasyonlar ile turistleri tarihsel bir yolculuğa çıkaracak. 8 bin 500 yıllık İzmir tarihi ve 2 bin 500 yıldır varlığını sürdüren Kemeraltı bölgesinin tarihsel sürecini anlatan “Kemeraltı Rotaları” sunumu, yabancı turistler için İngilizce olarak da hazırlandı.

Bilgilendirme noktası, hafta içi ve hafta sonu saat 10.00 ile 17.00 arasında hizmet verecek. Pandemi koşulları göz önünde bulundurularak içeriye 12 kişi alınacak. Yeni misafirler, bir sonraki gösterime havalandırma işlemlerinin ardından kabul edilecek.