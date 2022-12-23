2023 asgari ücret zammı maaşlara ne zaman yansıyacak? Ocak ayında zamlı maaş mı alınacak?

23 Aralık 2022 Cuma, 16:39

Yeni asgari ücret yaklaşık 7 milyondan fazla çalışanı doğrudan etkilemenin yanında, yasal mevzuattaki birçok düzenlemede ölçü olarak kabul edilmesi bakımından her vatandaşı yakından ilgilendiriyor. 2023 asgari ücret zammı Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üç toplantısından sonra AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. TÜRK-İŞ asgari ücret toplantısına katılmama kararı aldı. 2023 asgari ücret zammı tartışılmaya devam ederken yurttaşlar yeni asgari ücretin ne zaman geçerli olacağını merak ediyor.

2023 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni asgari ücretin 8 bin 506 lira olduğunu açıkladı. Asgari ücret 2023 yılında yüzde 54,7 zamla 8 bin 506,8 TL olarak uygulanacak.

2023 ASGARİ ÜCRET ZAMMI MAAŞLARA NE ZAMAN YANSIYACAK?



2023 asgari ücret zammı henüz Resmi Gazete'de yayımlanmadı.

2023 yılının ilk zamlı maaşı Şubat ayında hesaplara yatacak.

