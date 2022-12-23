Bakan Vedat Bilgin’in dolarlı asgari ücret paylaşımı tepki çekti: 'Bakanın bu paylaşımı ağır dezenformasyon içerir'

23 Aralık 2022 Cuma, 15:32

2023 yılı için uygulanacak asgari ücret dün 8 bin 506 TL olarak açıklanırken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in asgari ücrete ilişkin dolar hesabı tepki çekti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, AKP'nin iktidara geldiği 2002'den 2022'ye kadar olan asgari ücretleri ve dolar karşılığını paylaşarak “Cumhuriyet tarihinin hem TL hem de Dolar bazındaki en yüksek asgari ücreti hayırlı olsun” dedi.

Cumhuriyet tarihinin hem TL hem de Dolar bazındaki en yüksek asgari ücreti hayırlı olsun. pic.twitter.com/ej5V3UKcA5 — Vedat Bilgin (@vedatbilgn) December 22, 2022

Bilgin'in paylaştığı tabloya göre bu yıl 8 bin 500 lira olana asgari ücretin karşılığı 455 dolar.

Bilgin'e cevap Gelecek Partisi Ekonomi Politikaları Başkanı Kerim Rota'dan geldi. Rota Bilgin'in paylaşımını alıntılayarak “Dikkat! Bakanın bu paylaşımı ağır dezenformasyon içerir” dedi.

Rota paylaşımının devamında ise şunları yazdı:

“Bakanın dolar bazında 20 yıllık karşılaştırma yapıp da, ABD enflasyonunu hesaba katmaması dezenformasyondur. Kendisinin tablosunu enflasyondan arındırıp paylaşıyorum. 2008'e göre asgari ücret yüzde 25, yani ayda 90 dolar aşağıda.”