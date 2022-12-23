Asgari ücret ne değiştirdi?

23 Aralık 2022 Cuma

1/1/2023-31/12/2023 süresi için asgari ücret belirlendi. Buna göre; brüt asgari ücret 10.008 TL, net asgari ücret 8.506.80 TL oldu. Asgari ücrette bir önceki döneme göre artış oranı yüzde 54.65 olarak gerçekleşti.

Asgari ücretin değişmesi ile çalışma hayatında birçok parametre yeniden belirleniyor. 2023 yılı için belirlenen yeni asgari ücrete göre Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) yapılan bildirim ve prim ödemelerinde esas alınacak tutarlar aşağıdaki şekilde değişti.

- Günlük ve aylık asgari kazanç: 333.60 TL – 10.008 TL.

- Günlük ve aylık azami kazanç: 2.502 TL – 75.060 TL.

- Özel ve kamu sektörü için yıllık prime esas kazanç: asgari 120.096 TL - azami 900.720 TL (2024 yılı asgari ücret açıklandığından kamu sektörü için kazançlar güncellenecek.)

- 2022 yılı Kamu Sektörü için güncellenmiş yıllık prime esas kazanç: asgari 71.185,20- azami 533.889 TL

- Günlük asgari ve azami yurtiçi borçlanma bedeli: 106,75 TL – 800,64 TL.

- Günlük asgari ve azami yurtdışı hizmetleri borçlanma bedeli: 150,12 TL – 1.125,90 TL.

- İsteğe bağlı aylık asgari ve azami sigorta prim tutarı: 3.202,56 TL – 24.019,20 TL.

- 2925 sayılı kanun (tarım SSK) kapsamında aylık prim tutarı: 1.626,30 TL.

- 5510/Ek 5 kapsamında (tarım) aylık asgari ve azami prim tutarı: 3.452,76 TL – 25.895,70 TL.

- Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az çalışanların günlük iş kazası ve meslek hastalığı prim tutarı: 6.67 TL.

- Primlerini kendileri ödeyen genel sağlık sigortalılarının aylık prim tutarı: 300,24 TL.

- 5510/102. madde gereğince uygulanacak idari para cezalarında 1/1/2023 ile 31/12/2023 tarihleri arasında işlenen fiiller 10.008 TL esas alınacak.

BORÇLANMA İŞLEMİ NE ZAMAN YAPMALI?

İktidar EYT çalışmasının aralık ayında Meclis’e geleceği ve kamuoyuyla paylaşılacağını ilan ettiği halde, Meclis’in 27, 28, 29 Aralık günlerinde tatil olmasına karar verildiğinden, EYT çalışması ocak ayına kaldı.

5510 sayılı kanunun 41. maddesine göre hizmet borçlanmaları, borçlanma talep tarihindeki asgari kazancın alt ve üst sınırı arasında olmak kaydıyla sigortalıların tercih edecekleri tutar üzerinden yapılıyor. 1/1/2023 yılından itibaren geçerli olacak asgari ücret belirlendiğinden, hizmet borçlanmalarına esas günlük kazançlarda belirlenmiş oldu.

EYT’lilerin asgari kazanç artışından etkilenmemek için hizmet borçlanma taleplerini 31/12/2022 tarihine kadar yapmaları gerekiyor. Taleplerine istinaden SGK borç tebligat yazısını gönderene kadar zaten ödeme yapamıyorlar. Borçlanma bedelinin ödenmesindeki 1 aylık süre, borç tebliğ yazısını aldıktan sonra başlıyor. Bugünlerde yoğun olarak SGK’ye borçlanma başvurusu olduğundan, borç tebliği yazılarının çok kısa sürede vatandaşa ulaşması mümkün görünmüyor. Borç tebligat yazılarının EYT çalışması açıklanmadan gelmesi halinde ise borçlanma bedelleri ödenmeli. Çünkü çalışmanın beklentilere uygun olmaması halinde, aylık bağlama işlemi yapılmadığı sürece ödenen borçlanma bedelleri, talep halinde iade ediliyor. Dolayısıyla borçlanma başvurularını 31/12/2022 tarihine kadar yapacak sigortalılar açısından bu anlamda kaybedilecek bir şey yok. Zamdan etkilenmemek için bu tarihi kaçırmamak gerekiyor.