2023, MTV’ye yapılan yüzde 61.5’lik artışla başladı

02 Ocak 2023 Pazartesi, 04:00

Yüksek enflasyon, yüksek döviz kurları ve yüksek vergiler hem araç sahiplerini hem de yeni araç alacakları gittikçe daha fazla zorluyor.

Her yıl iki taksitte ödenen Motorlu Taşıt Vergisi, 2023 için yüzde 61.5 oranında zamlandı.

Daha önce açıklanan yeniden değerleme oranının yarısı kadar artırılan MTV’de motor hacmi 1300 santimetreküpe kadar, matrahı 114 bin TL’yi aşamayan 1-3 yaş otomobillerin yıllık MTV’si 2 bin 120 TL’ye yükseldi.

Türkiye pazarında yoğun olarak satılan 1301-1600 santimetreküp motorlu, matrahı 114 bin ile 199 bin 700 TL arasında olan 1-3 yaş otomobillerin yıllık MTV’si ise 4 bin 64 TL’ye çıktı. Yeniden değerleme oranında zam yapılmamasının seçimle ilişkili olduğuna ilişkin yorumlar yapılan MTV, ocak ve temmuz olmak üzere iki taksitte ödeniyor. Diğer yandan otomobil fiyatlarını bir miktar aşağı çekmek ve enflasyona etkisini azaltmak için kasım sonunda bir matrah düzenlemesi yapılmıştı.

YÜZDE 80 ÖTV DİLİMİ

Yeni uygulamada, yüzde 45 ÖTV oranı için matrah 120 bin liradan 184 bin liraya, yüzde 50 ÖTV için 150 bin liradan 220 bin liraya, yüzde 60 ÖTV için 175 bin liradan 250 bin liraya, yüzde 70 ÖTV için 200 bin liradan 280 bin liraya çıkarılmıştı. Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kilovatı geçip, motor silindir hacmi 1600 cc’yi geçip 1800 cc’yi geçmeyen hibrit motorlu araçlarda da yüzde 45 ÖTV oranı matrah 130 bin liradan 228 bin liraya ve yüzde 50 ÖTV için de 210 bin liradan 350 bin liraya yükseltilmişti. Bu sayede bazı modeller yüzde 80 ÖTV’den yüzde 70 ve 60’a inmişti. Ancak aralıkta otomobillere gelen zamlar makası kapatırken yeni yılın ilk günlerinde gelecek olan zamlarla birlikte birçok model tekrar yüzde 80 ÖTV dilimine çıkacak. Birçok otomobil markasının internet sitesindeki “Fiyatlar Güncelleniyor” bildirimi zamların durmayacağının göstergesi. Fiyat artışlarında üretim maliyetlerinin artmasının yanında özellikle Avro’nun yukarı yönlü hareketi ve işletme giderlerindeki artışlar da etkili oluyor.

Sıfır km otomobillerdeki fiyat artışları ikinci ele de etki ediyor. Aralıkta hareketlenen pazar nedeniyle bir süre durağan giden ikinci el otomobil pazarında da hareket başladı ve fiyatlar arttı. Ocakta krediye ulaşmada yaşanan zorlukların hafifletileceğine ilişkin bilgiler doğru çıkarsa artan talep nedeniyle ikinci el fiyatlarının da daha da yükselmesi olası.