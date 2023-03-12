2023 Ocak ayı cari açık ne zaman belli olacak? Ocak 2023 Ödemeler Dengesi verileri ne zaman açıklanacak?

Yayınlanma: 12 Mart 2023 - 07:00

Güncelleme: 12 Mart 2023 - 07:00

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanacak olan Ocak 2023 Ödemeler Dengesi merakla bekleniyor.

OCAK 2023 ÖDEMELER DENGESİ VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ocak 2023 Ödemeler Dengesi verileri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 13 Mart Pazartesi günü açıklanacak.

OCAK AYI CARI AÇIK BEKLENTİSİ NE?

AA Finans'ın Ocak 2023 Ödemeler Dengesi verilerine ilişkin beklenti anketine göre cari işlemler hesabının ocakta 8,8 milyar dolar açık vermesi bekleniyor.

Cari işlemler hesabı, Aralık 2022'de 5 milyar 910 milyon dolar açık verirken, 2022 yılında cari açık da 48 milyar 769 milyon dolar olmuştu.