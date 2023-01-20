2023 sendika üye istatistikleri açıklandı: Emekçiler örgütsüz

Yayınlanma: 20 Ocak 2023 - 04:00

Güncelleme: 20 Ocak 2023 - 08:16

Türkiye’de işçiler arasında sendikalaşma oranı çok az. Toplam 16.1 milyon işçiden sadece 2.3 milyonu sendikalı. Geriye kalan 13.8 milyon işçi ise sendikasız.

İş güvencesi patronun iki dudağının arasında olan işçiler, özel sektörde toplusözleşmelerden de yararlanamıyor. S

endikasız işçilerin büyük bir bölümü de asgari ücretle çalıştırılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ocak ayı işkolu istatistiklerini dün Resmi Gazete’de yayımladı. Buna göre, toplam işçi sayısı 16 milyon 163 bin 54 kişi oldu.

Bu işçilerin 2 milyon 330 bin 98’i sendikalı. 13.8 milyon işçi ise örgütsüz. Sendikalaşma oranı yüzde 14.42 olarak hesapladı. Bu oran Ocak 2022’de yüzde 14.32 (2 milyon 189 bin 645 kişi), Temmuz 2022’de yüzde 14.26 (2 milyon 280 bin 285 kişi) idi. Detaylar şöyle:

- 20 işkolu arasında en fazla işçinin yer aldığı işkolu, 4 milyon 211 bin 656 kişiyle “ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar” oldu. Bunu 1 milyon 919 bin 28 işçiyle “metal” ve 1 milyon 525 bin 729 işçiyle “inşaat” izledi.

- En çok üyeye sahip sendikalarda Temmuz 2022’ye göre sıralama değişti. Türk-İş’e bağlı Türk Metal 258 bin 928 üyeyle ilk sıraya çıktı. İkinci sırada 256 bin 625 üyeyle Hak-İş’e bağlı Hizmet-İş yer aldı. Bu sendika geçen temmuzda birinciydi. Üçüncü sırada ise 199 bin 587 üyeyle yine Hak-İş’e bağlı Öz Sağlık-İş bulunuyor.