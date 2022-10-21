2023 yılı bütçesi, kamu mallarının özelleştirilmesi hedefleriyle dolu

21 Ekim 2022 Cuma, 04:00

İktidar, gelecek yıl da özelleştirmelere “tam gaz” devam edecek.

Bu kapsamda 2023 Yılı Bütçe Gerekçesi’nde özelleştirmelerle övünülürken dikkat çekici verilere de yer verildi. Bugüne kadar Özelleştirme İdaresi 277 kuruluşta hisse satışı veya varlık satış/devri yoluyla özelleştirme işlemi yaptı. Bu kuruşlardan 272’sinde özelleştirme kapsamında olan kamu payı kalmadı. 1986-2022 arasında toplam 133.6 milyar liralık (70.3 milyar dolar) gelir tahsil edildi. Bu tahsilatın 4.8 milyar lirası 1986-2004, geri kalan ise 2005 ve sonrasında tahsil edildi. Özelleştirmelerin ekonomiye çok yönlü katkı sağladığı ileri sürülürken yeni hedefler de şöyle sıralandı:

- Çanakkale Gökçeada Kuzu Liman alanı 550 yat kapasiteli 4 çıpalı yat limanı ve yolcu limanı olarak hizmet verecek şekilde gelecek yıl ihaleye çıkarılacak.

- Marmaraereğlisi Çeşmeli köyünde bulunan taşınmazlarla Marmaraereğlisi NATO Eski Kabul Limanı’nda çalışmalar tamamlandı. Liman alanı gelecek yıl özelleştirilecek.

TEİAŞ İÇİN HAZIRLIK

- Toplam 457 MW kurulu güce sahip 13 hidroelektrik santrala (HES) ilişkin özelleştirme hazırlık çalışmaları sürüyor. Türkiye Elektrik İletim AŞ’nin (TEİAŞ) özelliştirme hazırlık çalışmaları ise devam ediyor.

- Otoyol ve köprülerin özelleştirilmesi için strateji belirleme çalışmaları devam ediyor. Sonrasında özelleştirme yapılacak.

- Doğusan Boru Sanayi ve Ticaret AŞ’de Özelleştirme İdaresi’ne ait hisselerin özelleştirilmesine ilişkin çalışmalar sürüyor.

- Yedieminlik faaliyetleri özelleştirilecek.

Öte yandan Özelleştirme İdaresi’nin dün Resmi Gazete’de yayımlanan duyurusuna göre, çeşitli kentlerdeki 13 taşınmaz satılacak. Taşınmazlar Kahramanmaraş, İstanbul, Muğla-Bodrum, Adana, Erzurum, Ankara ve İzmir’de bulunuyor. Bodrum Geriş’teki taşınmazın büyüklüğü 15 bin 373 metrekare. Son teklif tarihleri ise 15-24 Kasım tarihleri arasında.