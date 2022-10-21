Türkiye’nin 2023 yılı bütçesi, AKP iktidarının çiftçiye bakışını iyice netleştirdi

21 Ekim 2022 Cuma, 04:00

Gelecek yılın bütçesi TBMM’ye sunulurken tarıma verilen destek de dikkat çekti.

Bu konuda önemli bir saptama yapan CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, kur korumalı mevduat (KKM) sisteminin bu yılın mart ayından eylül sonuna bütçeye maliyetinin 84.9 milyar TL’ye ulaştığına işaret eden Aygun, buna karşın 2023 bütçesinde AKP’nin tarımsal destek programları için ayırdığı kaynağın sadece 54 milyar lira olduğunu anımsattı. AKP’nin tercihinin net olduğunu dile getiren Aygun, “Çiftçimizin gübre, mazot girdi fiyatları tavan yaptı. Tarım ürünleri üretici fiyatlarında son bir yıllık artış oranı yüzde 156’ya ulaşarak rekor kırdı” dedi.

Ayrıca tarım sektörünün güncel sorunlarıyla ilgili de bilgi veren Aygun, buğday ve arpa hasadının bittiğini, toprak kurumadan Toprak Mahsülleri Ofisi’nin (TMO) ithalata başladığını söyledi. “Stok yapacaklarmış. Üretimle mi? Hayır! İthalatla stok. Bunun için ihaleler başladı” diyen Aygun, TMO’nun yaklaşık 495 bin ton ekmeklik buğday için iki ayrı ihale açtığını anımsattı. Aygun, şöyle devam etti:

"MAHVETME" OFİSİ

“TMO, ekmeklik buğdayı un fabrikalarına 4 bin 575 TL’den satıyor. Besiciye ve süt üreticisine arpa satışı yapan TMO, buğdaydan yüksek bir rakamla 5.25 liradan satış gerçekleştiriyor. Çiftçi dostu musun, mahvetme ofisi misin? Yani buğdayı fabrikaya ucuz satan TMO; besici ve süt üreticimize onlardan daha pahalı yem satıyor. Siz üreticinin yanında değilsiniz. Siz zenginin yanındasınız.”