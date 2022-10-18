2023 yılında 3.6 trilyon vergi toplanacak: 181 milyar 653 milyon liralık vergi ise tütün ve alkolden alınacak

18 Ekim 2022 Salı, 12:56

2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun teklifi, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün akşam saatlerinde TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

Teklife göre; Milli Eğitim Bakanlığı’na 435 milyar 351 milyon 82 bin lira bütçe ayrıldı. Sağlık Bakanlığı’na 293 milyar 368 milyon lira; Diyanet İşleri Başkanlığı’na 35 milyar 910 milyon 653 bin lira ödenek verildi.

CUMHURBAŞKANLIĞI 2025 BÜTÇE TAHMİNİ 8 MİLYAR

2023 Yılı bütçesinden Cumhurbaşkanlığı’na; 6 milyar 637 milyon 60 bin TL ödenek ayrıldı. Cumhurbaşkanlığı’nın 2024 yılı bütçe tahmini 7 milyar 230 milyon 234 bin TL, 2025 bütçe tahmini ise 8 milyar 96 milyon 836 bin TL olarak belirlendi.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ’NE 154 MİLYON, UZAY AJANSI’NA 1.6 MİLYAR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde kurulan İklim Değişikliği Başkanlığı’na, bütçeden 154 milyon 182 bin lira pay verildi. Türkiye Uzay Ajansı’na ise 1 milyar 618 milyon 2 bin liralık bütçe ayrıldı.

3.6 TRİLYON VERGİ GELİRİ, ASLAN PAYI ÖTV VE MTV’DEN

Hükümet; bütçe kanununa göre, 2023 yılında; 3 trilyon 673 milyar 735 milyon 478 bin TL vergi geliri elde etmeyi planladı. Vergi gelirlerinin kalemleri ve tahmini büyüklükleri şöyle: