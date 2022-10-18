Altı bakanlığı geride bıraktı: Diyanet’in günlük bütçesi 98 milyon TL
2023 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifine göre bütçeden Diyanet İşleri Başkanlığı’na yaklaşık 36 milyar lira ayrılacak. Diyanet’e ayrılan pay ise altı bakanlığın bütçesini geride bıraktı.
Saray, 2023 yılı için bütçe teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu. Orta Vadeli Program’da öngörülen merkezi yönetim bütçe hedefleri hazırlanan bütçe kanunda yer aldı.
Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi’ne göre gelecek yılın bütçe gider 4 trilyon 469 milyar TL, bütçe geliri ise 3 trilyon 810 milyar TL olarak hedeflendi. 659 milyar TL’lik açığın beklendiği teklife göre, Diyanet İşleri Başkanlığı icracı bakanlıklardan daha çok bütçeye sahip olacak.
BirGün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, 16,1 milyar TL’lik bütçe ile 2022’ye başlayan Diyanet İşleri Başkanlığı’na bu kez yüzde 117 artışla 35 milyar 910 milyon 653 bin TL’lik bütçe ayrıldı. Günlüğü ortalama 98 milyon TL’ye denk düşen bütçe, İçişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Çevre ve Şehircilik, Ticaret, Dışişleri ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın bütçesini geride bıraktı. Önceki yıl 3,8 milyar TL’lik bütçeye sahip olan Cumhurbaşkanlığı’nın 2023 bütçesi, yüzde 72 artışla 6 milyar 637 milyon TL olarak belirlendi. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin bütçesi ise 5 milyar 580 milyon TL oldu.
Teklife göre, bakanlıkların 2023 yılı bütçeleri şöyle:
Hazine ve Maliye Bakanlığı: 2 trilyon 210 milyar TL
Milli Eğitim Bakanlığı: 435 milyar 351 milyon TL
Sağlık Bakanlığı: 293 milyar 368 milyon TL
Milli Savunma Bakanlığı: 182 milyar 770 milyon TL
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: 166 milyar 382 milyon TL
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: 160 milyar 348 milyon TL
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: 149 milyar 868 milyon TL
Tarım ve Orman Bakanlığı: 133 milyar 682 milyon TL
Adalet Bakanlığı: 75 milyar 603 milyon TL
Gençlik ve Spor Bakanlığı: 66 milyar 544 milyon TL
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı: 36 milyar 65 milyon TL
İçişleri Bakanlığı: 32 milyar 631 milyon TL
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı: 24 milyar 321 milyon TL
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: 18 milyar 861 milyon TL
Ticaret Bakanlığı: 17 milyar 124 milyon TL
Dışişleri Bakanlığı: 16 milyar 778 milyon TL
Kültür ve Turizm Bakanlığı: 16 milyar 505 milyon TL
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