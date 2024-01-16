2023 yılında yüzde 39.5 artışla 28.9 milyon Avro ödendi: Yeşil kartta hasar çoğaldı

Yayınlanma: 16.01.2024 - 04:00

Güncelleme: 16.01.2024 - 04:00

2023 yılında 2022’ye kıyasla yeşil kart poliçesi sayısı yüzde 32.5 artışla 202 bin 982 adet, net toplam prim üretimi yüzde 5.4 artışla 46.3 milyon Avro olurken ortalama prim ise yüzde 20.6 düşüşle 228 Avro’ya indi. Poliçe açısından, adet bazında en çok pay yüzde 57.9 ile “otomobil”, prim bazında ise yüzde 69 ile “çekici”lerde.

Buna karşın yine 2023’te, ödeme yapılan hasar dosyası sayısı yüzde 7.4 artışla 5 bin 156 adet, toplam ödeme tutarı yüzde 39.5 artışla 28.9 milyon Avro ve ortalama ödeme yüzde 16.7 artışla 5 bin 601 Avro’ya yükseldi. Hasar ödemesi açısından hem dosya hem tutarı bazında en yüksek ödeme, nakliye sektörünün temel aracı çekiciler için yapıldı. Bu araçların payı dosyada yüzde 91.3, tutarda yüzde 94.5 oldu.

ALMANYA İLK SIRADA

Yapılan hasar ödemelerinin ülke dağılımına bakıldığında ise 10.1 milyon Avro ile Almanya’nın ilk sırada olduğu görülüyor. Bu ülkeyi 7.4 milyon Avro ile İngiltere, 2.5 milyon Avro ile Bulgaristan, 1.3 milyon Avro ile Avusturya, 1.1 milyon Avro ile Romanya, 1.1 milyon Avro ile İtalya, 807.4 bin Avro ile Hollanda, 664.8 bin Avro ile Fransa takip ediyor.

‘KAZA TESPİT’ YERİNDE SAYDI

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM), 2023 yılıyla ilgili kaza tespit tutanağı (KTT) verilerini açıkladı. Buna göre maddi hasarlı kazalar kapsamında geçen yıl 776 bin 428 adet KTT düzenlendi. Bu sayı önceki yıl 777 bin 485 adetti. 2008 yılından bu yana en çok KTT ise 963 bin 114 adetle 2012 yılında düzenlendi. En az KTT ise 491 bin 26 adetle 2008 yılında. Yine 2023 ile ilgili verilere şehir bazında bakıldığında en çok KTT düzenlemesi 247 bin 794 adetle İstanbul’da oldu. Bu şehri 72 bin 929 KTT ile Ankara, 60 bin 349 KTT ile İzmir, 40 bin 606 KTT ile Bursa ve 32 bin 444 KTT ile Antalya izledi.

