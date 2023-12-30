2023’ün seyahat istatistikleri açıklandı: En ucuz uçak ve otobüs bileti belli oldu

Yayınlanma: 30.12.2023 - 15:00

Güncelleme: 30.12.2023 - 15:04

2023 yılındaki seyahat trendlerini ortaya koyan Obilet, en çok aranan rotalar, yurt içi ve yurt dışındaki seyahat trendleri, en ucuz ve en yüksek bilet fiyatlarını paylaştı.

Bu yıl otobüs yolculuklarında en çok aranan rotalar İstanbul-Ankara olurken, yurt içi uçuşlarda ise; İstanbul-İzmir oldu. Yurt dışı uçuşlarda sırasıyla Adana, İstanbul ve Ankara’dan yapılan Lefkoşa (KKTC) varışlı uçuşlar ilk 3’te yer alırken, KKTC harici ülkelere yapılan uçuşlarda en çok aranan rotalar İstanbul-Bakü ve Ankara-Bakü oldu.

2023'te önceki yıllardan farklı olarak, arama oranları artan rotalarda farklı bir tablo gözlemlendi. 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketi nedeniyle İstanbul-Hatay ve Ankara-Hatay rotalarında yapılan otobüs bileti aramalarında, 2022’ye göre büyük bir artış gerçekleşti.

Uçak yolculuklarında ise en yüksek arama artışları, yurt içinde Diyarbakır-Bursa, yurt dışında ise Aşkabat-İstanbul rotalarında gözlendi.

YURT DIŞI OTOBÜS SEYAHATİ TERCIHLERİNDE EN ÇOK İSTANBUL-SOFYA ARANDI

50’den fazla ülkede şehirlerarası ve uluslararası otobüs bileti satışlarına aracılık eden Obilet, 2023 bülteninde uluslararası rotalara ilişkin de ilgi çekici veriler sundu.

Obilet kullanıcılarının Türkiye’den yurt dışına en fazla otobüs bileti araması yaptığı rotalar İstanbul-Sofya, İstanbul-Selanik ve İstanbul-Batum oldu. Türkiye harici şehirlerarası rotalarda ise Sofya-Varna Madrid-Barselona ve Batum-Tiflis en fazla arama yapılan rotalar oldu. Türkiye harici ülkeler arası otobüs seferlerinde ise Obilet kullanıcıları açısından en popüler rotalar Sofya - Selanik, Paris - Lizbon ve Tiflis - Bakü oldu.

Obilet tarafından satılan yurt içi otobüs biletleri 10 TL ile 1.700 TL, yurt dışı otobüs biletleri, 130 TL ile 7 bin 500 TL, yurt içi uçak biletleri 193 TL ile 6 bin 99 TL, yurt dışı uçak biletleri ise 277 TL ile 140 bin 66 TL arasında değişti.

EN YOĞUN BİLET SATIŞ DÖNEMLERİ

Otobüs seyahatlerinde yaz tatili ve Kurban Bayramı'nın denk geldiği haziran, online bilet satışlarının en yoğun gerçekleştiği dönem oldu. Benzer şekilde, yurt içi uçuşlarda mayıs, yurt dışı uçuşlarda ise haziran online satışların en fazla yapıldığı aylar olarak dikkati çekti.

Obilet’ten en çok biletin satıldığı günler ise; 6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketi sebebiyle otobüs yolculuklarında 11 Şubat, yurt içi uçuşlarda 13 Şubat oldu. Deprem etkisi göz ardı edildiğinde, Obilet’ten en çok bilet satışı yapılan diğer günler otobüs yolculuklarında 23 Haziran, yurt içi uçuşlarda 15 Mayıs, yurt dışı uçuşlarda ise 7 Haziran oldu.

Otobüs ve uçak seyahatlerindeki bilet satışlarının çok düşük gerçekleştiği şubatta, Obilet’in günlük olarak en yüksek satış rakamlarını kaydetmesi, bültende dikkati çekici bir detay olarak yer aldı.

Depremin etkisiyle bir süre otobüs ve uçak yolculuğu gerçekleştirilemeyen günlerden sonra, 11-13 Şubat'ta ek seferlerin de düzenlenmesiyle birlikte bilet satış adetlerinde günlük olarak artış görüldü. Bu artışa, bölgeye giden yardım heyeti ve gönüllülerin yaptığı yolculukların da etkisi oldu.

Yurt dışı uçak biletlerinde vizesiz gidilen ülkelere olan ilgi arttı. Uçak bileti aramalarında ilk sırada yer alan Lefkoşa ve Bakü’nün ardından Batum, Tahran, Belgrad ve Bangkok geldi.