ÖTV etkisi devam ediyor: Şehirlerarası otobüs biletlerine zam yolda!

Akaryakıta gelen ÖTV zammının ardından şehirlerarası otobüs biletlerine zam beklendiği konuşuluyor. Tüm Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Mustafa Yıldırım otobüs bilet fiyatlarında bir artışın gündemde olduğunu belirtti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.07.2023 - 12:06
ÖTV etkisi devam ediyor: Şehirlerarası otobüs biletlerine zam yolda!
Abone Ol google-news

Akaryakıtta, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarlarının artırılmasıyla vergi tutarı benzinde (her litreden) 2,52 liradan 7,52 liraya, motorinde 2,05 liradan 7,05 liraya yükseldi. Benzin ve motorine pazar gününden geçerli 6 TL zam yapıldı.

HalkTV’den Olcay Aydilek’in haberine göre, akaryakıt zamları, şehirlerarası otobüs bilet fiyatlarının da artmasına yol açacak.

Aktarılan habere göre, Ankara’da kulislerde şehirlerarası otobüs biletlerine yüzde 30-40 düzeyinde zam yapılacağı konuşuluyor. Tüm Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Mustafa Yıldırım otobüs bilet fiyatlarında bir artışın gündemde olduğunu, mesafeye göre bilet fiyatlarının artacağı mesajını verdi. Yıldırım, oranın yüzde 20-30 aralığında olabileceğini söyledi.

Yıldırım, yurttaşın da zamlar nedeniyle alım gücünün düştüğünü belirterek, İstanbul’dan günlük hareket eden otobüs sayısının 2 bin 500’den bin 400-1500 düzeyine kadar gerilediğini söyledi.


Şehirlerarası otobüs zam ÖTV

İlgili Haberler

Tava ciğercilerinden ‘zam yapmama’ kararı

Tava ciğercilerinden ‘zam yapmama’ kararı
Sigaraya gelen zamlar nedeniyle e-sigara kullanımı son dönemlerde arttı: ‘Elektroniği de hiç masum değil’

Sigaraya gelen zamlar nedeniyle e-sigara kullanımı son dönemlerde arttı: ‘Elektroniği de hiç masum değil’
Kocaeli'nde zamlar peş peşe: Ekmek 7,5 TL, simit 10 TL oldu!

Kocaeli'nde zamlar peş peşe: Ekmek 7,5 TL, simit 10 TL oldu!

En Çok Okunan Haberler