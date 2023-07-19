ÖTV etkisi devam ediyor: Şehirlerarası otobüs biletlerine zam yolda!

Yayınlanma: 19.07.2023 - 12:06

Güncelleme: 19.07.2023 - 12:06

Akaryakıtta, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarlarının artırılmasıyla vergi tutarı benzinde (her litreden) 2,52 liradan 7,52 liraya, motorinde 2,05 liradan 7,05 liraya yükseldi. Benzin ve motorine pazar gününden geçerli 6 TL zam yapıldı.

HalkTV’den Olcay Aydilek’in haberine göre, akaryakıt zamları, şehirlerarası otobüs bilet fiyatlarının da artmasına yol açacak.

Aktarılan habere göre, Ankara’da kulislerde şehirlerarası otobüs biletlerine yüzde 30-40 düzeyinde zam yapılacağı konuşuluyor. Tüm Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Mustafa Yıldırım otobüs bilet fiyatlarında bir artışın gündemde olduğunu, mesafeye göre bilet fiyatlarının artacağı mesajını verdi. Yıldırım, oranın yüzde 20-30 aralığında olabileceğini söyledi.

Yıldırım, yurttaşın da zamlar nedeniyle alım gücünün düştüğünü belirterek, İstanbul’dan günlük hareket eden otobüs sayısının 2 bin 500’den bin 400-1500 düzeyine kadar gerilediğini söyledi.