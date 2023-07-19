ÖTV etkisi devam ediyor: Şehirlerarası otobüs biletlerine zam yolda!
Akaryakıta gelen ÖTV zammının ardından şehirlerarası otobüs biletlerine zam beklendiği konuşuluyor. Tüm Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Mustafa Yıldırım otobüs bilet fiyatlarında bir artışın gündemde olduğunu belirtti.
Akaryakıtta, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarlarının artırılmasıyla vergi tutarı benzinde (her litreden) 2,52 liradan 7,52 liraya, motorinde 2,05 liradan 7,05 liraya yükseldi. Benzin ve motorine pazar gününden geçerli 6 TL zam yapıldı.
HalkTV’den Olcay Aydilek’in haberine göre, akaryakıt zamları, şehirlerarası otobüs bilet fiyatlarının da artmasına yol açacak.
Aktarılan habere göre, Ankara’da kulislerde şehirlerarası otobüs biletlerine yüzde 30-40 düzeyinde zam yapılacağı konuşuluyor. Tüm Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Mustafa Yıldırım otobüs bilet fiyatlarında bir artışın gündemde olduğunu, mesafeye göre bilet fiyatlarının artacağı mesajını verdi. Yıldırım, oranın yüzde 20-30 aralığında olabileceğini söyledi.
Yıldırım, yurttaşın da zamlar nedeniyle alım gücünün düştüğünü belirterek, İstanbul’dan günlük hareket eden otobüs sayısının 2 bin 500’den bin 400-1500 düzeyine kadar gerilediğini söyledi.
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