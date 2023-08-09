Uçak biletlerinde tavan fiyatlara zam!
Yurt içi uçak biletlerinde tavan fiyatlar yeniden düzenlendi. İç hat tek yön uçak bileti tavan fiyatı, bin 650 TL’den 2 bin 500 TL’ye yükseldi.
KDV, ÖTV artışları yurttaşın bütçesini zora sokarken iğneden ipliğe birçok ürüne zam geldi.
Yurt içi uçak biletlerinde de tavan fiyatlar yeniden düzenlendi.
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan düzenleme ile iç hat uçak biletlerine uygulanan maksimum ücret, yaklaşık yüzde 65’lik bir artışla bin 650 TL’den 2 bin 500 TL’ye yükseltildi.
Geçen Temmuz ayında iç hat tek yön uçuşlarda tavan fiyat, yüzde 43’lük artışla bin 150 TL’den bin 650 TL’ye yükseltilmişti.
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