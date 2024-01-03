2024 bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? Bedeli askerliğe ne kadar zam geldi?

Yayınlanma: 03.01.2024 - 13:44

Güncelleme: 03.01.2024 - 13:44

Bedelli Askerlik Ücreti memur maaş artış oranlarının 6 ayda bir yenilenmesi ile değişiyor. Maaş zamlarının netleşmesinin ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı "Mali ve Sosyal Haklar" genelgesini yayımlıyor.



BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?



Memur maaşlarına gelen zam ile birlikte bedelli askerlik 182 bin 608 TL oldu.

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu. Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklileri yüzde 49,25 zam alacak. Bu oranla birlikte bedelli askerlik ücreti 122 bin 351 liradan 182 bin 608 TL'ye çıktı. Milli Savunma Bakanlığı da ilerleyen günlerde bedelli askerliğe ilişkin rakamı açıklayacak.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NEREYE YATIRILIR?

Bedelli askerlik başvuruları hem askerlik şubelerinden hem de e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Başvuruların ardından da ödeme süreci başlıyor.

Başvuru şartlarını taşıyan yükümlüler ödemelerini, peşin olarak Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Defterdarlıklar veya Malmüdürlüklerine T.C. Kimlik Numarası beyan ederek yatırabilecekler.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR?

Memur maaşlarının katsayı oranları bedeli askerlik belirlenirken kullanılır. Bedelli askerlik tutarı 240.000 gösterge rakamının ödemenin yapıldığı gün geçerli olan memur aylık katsayı çarpımı ile hesaplanır. Ocak ve Temmuz aylarında yeniden tespit edilir.