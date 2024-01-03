Memur maaşları ne kadar oldu? 2024 öğretmen, polis, doktor, profesör maaşları ne kadar? En düşük memur maaşı...

Milyonlarca memurun merakla beklediği 2024 memur zammı belli oldu. Memur maaşları ne kadar oldu? 2024 Öğretmen, polis, doktor, profesör maaşları ne kadar? En düşük memur maaşı...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.01.2024 - 13:08
Memur maaşları ne kadar oldu? 2024 öğretmen, polis, doktor, profesör maaşları ne kadar? En düşük memur maaşı...
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Türkiye İstatistik Kurumu'nun aralık ayı ve yıl sonu enflasyon oranlarını açıklamasıyla milyonlarca memur ve memur emeklisinin zam oranını belirleyecek olan 6 aylık enflasyon farkı belli oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, Aralık 2023'te aylık bazda yüzde 2,93, yıllık bazda yüzde 64,77 oldu.

Temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarını içeren 5 aylık dönemde enflasyon 33,65 olarak hesaplanmıştı. TÜİK tarafından açıklanan yüzde 2,93’lük aralık ayı enflasyon oranı da 5 aylık enflasyon oranlarına eklenince memur ve emeklilerin zam oranını belirleyecek 6 aylık enflasyon oranı yüzde 37,57 olarak gerçekleşti

MEMURLARIN ZAM ORANI NE KADAR?

Enflasyon oranlarına ek olarak verilen yüzde 15 toplu sözleşme zammı ile birlikte memur ve memur emeklilerinin yüzde 49,25 oranında zam alacağı kesinleşti.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?

Enflasyon oranları ve toplu sözleşme şartları doğrultusunda yüzde 49,25 zam alacak memurların en düşük maaşı 32 bin 960 lira, en düşük memur emeklisi maaşı 14 bin 742 lira oldu. SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerine ise refah payı hariç en az yüzde 37,57 oranında zam yapılacağı kesinleşti.

2024 MEMUR MAAŞLARI

Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmemiş, aile ve çocuk yardımı ödeneği ise dahil edildi. Aile ve çocuk yardımı ödeneği hesabında çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alındı.

Bu artışlar neticesinde 2024 yılı ocak dönemi itibarıyla bazı kamu görevlilerinin net görev aylığı şöyle belirlendi:

 

UNVANLAR

DRC.

NET GÖREV AYLIĞI (*)

2023 Temmuz-Aralık(TL)

2024 Ocak-Haziran (TL)

ŞUBE MÜDÜRÜ- (Üniversite Mezunu)

1/4

32.451

49.867

MEMUR- (Üniversite Mezunu)

9/1

22.938

34.235

UZMAN ÖĞRETMEN

1/4

29.538

44.085

ÖĞRETMEN

1/4

26.654

39.781

BAŞKOMİSER

3/1

32.626

48.920

POLİS MEMURU

8/1

29.525

44.292

UZMAN DOKTOR

1/4

54.959

82.026

HEMŞİRE- (Üniversite Mezunu)

5/1

26.440

40.179

MÜHENDİS

1/4

33.122

50.869

TEKNİSYEN- (Lise Mezunu)

11/1

23.538

35.490

PROFESÖR

1/4

48.124

72.422

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

7/1

31.763

48.003

VAİZ

1/4

27.620

41.582

AVUKAT

1/4

31.562

47.823

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