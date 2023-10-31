Erdoğan açıkladı: İşte 2024 KYK burs ve kredi miktarları

Yayınlanma: 31.10.2023 - 20:01

Güncelleme: 31.10.2023 - 20:51

Cumhurbaşkanlığı kabinesi, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Saray'da toplandı.

Gündeminde İsrail-Filistin hattındaki çatışmalar, ekonomideki gelişmelerle birlikte emekliler için verilen promosyon ödeme tarihi ve KYK burs miktarlarının gündemde olduğu kabine toplantısı yaklaşık 2,5 saat sürdü.

Erdoğan kabine toplantısı sonrası kameraların karşısına geçti.

KREDİ BURS MİKTARLARI BELLİ OLDU

Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlere cep telefonu ve bilgisayar desteği ile ücretsiz '10 GB'lık internet verildiğini de hatırlatan Erdoğan, "2024 yılı kredi-burs rakamını; Lisans öğrencileri için 1250 liradan 2 bin liraya… Yüksek lisans öğrencileri için 2 bin 500 liradan 4 bin liraya, doktora öğrencileri için 3 bin 750 liradan 6 bin liraya çıkartıyoruz" diye konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanlığımızdan kredi veya burs alan 1 milyon 600 bin öğrencimize önümüzdeki yıl ödeyeceğimiz tutarı belirledik.



Yeni kredi ve burs miktarları tüm öğrencilerimize hayırlı olsun. pic.twitter.com/7Qxpxaau02 — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 31, 2023

EMEKLİLERE PROMOSYON

Emekliler için 'Cumhuriyet promosyonu'nun ödemelerinin önümüzdeki haftalarda yapılacağını söyleyen Erdoğan, "İster emekli, ister kamu görevlisi, ister işçi olsun ücretli çalışanlarımızın hiçbirini enflasyona ezdirmeyeceğimizin bilinmesini istiyorum. 21 yılda bu konuda asla taviz vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz" dedi.