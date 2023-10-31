Son dakika... Erdoğan'dan 'İsrail-Filistin' değerlendirmesi: İnsanlık suçu işliyor, hukuk önünde hesap verecek

Yayınlanma: 31.10.2023 - 19:10

Güncelleme: 31.10.2023 - 20:48

Cumhurbaşkanlığı kabinesi, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Saray'da toplandı.

Gündeminde İsrail-Filistin hattındaki çatışmalar, ekonomideki gelişmelerle birlikte emekliler için verilen promosyon ödeme tarihi ve KYK burs miktarlarının gündemde olduğu kabine toplantısı yaklaşık 2,5 saat sürdü.

Erdoğan kabine toplantısı sonrası kameraların karşısına geçti.

İSRAİL-FİLİSTİN HATTINDAKİ GELİŞMELER

Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi'ne saldırıyı kınayan Erdoğan, İsrail'in devlet aklını tamamen yitirdiğini ve örgüt gibi davrandığını söyledi. "Gazze'de işlenen savaş suçlarının faillerinin hukuk önünde hesap vermesi için görüşmelerimiz devam ediyor" diyen Erdoğan, Batı ülkelerine 'etkisizlik' üzerinden tepki göstererek "Bugün binlerce Gazzeli çocuğun ölümüne seyirci kalanların yarın herhangi bir konuda söyleyecekleri hiçbir sözün kıymetiharbiyesi olmaz. İsrail'in katliamlarına ses çıkarmayan tatlı su hak savunucularından insanlığa da dünyaya da hiçbir hayır gelmez" ifadelerini kullandı.

EKONOMİDEKİ GELİŞMELER: 12'NCİ KALKINMA PLANI

Erdoğan, 12’nci Kalkınma Planını'nın Meclis'e sunulduğunu anımsatarak "2024-2028 yıllarını kapsayan 12’nci Kalkınma Planını, Meclis görüşmeleri tamamlandıktan sonra yürürlüğe koyacağız. Katılımcı bir anlayışla, tüm taraflarla istişare edilerek hazırlanan Planın en önemli özelliği, 2053 vizyonumuza ışık tutmasıdır. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına nasıl 21 sene öncesiyle kıyas dahi edilmeyecek kadar güçlü bir ülke olarak girmişsek… İstanbul’un Fethi’nin 600’üncü seneyi devriyesini, inşallah satın alma paritesine göre dünyanın ilk 5 ekonomisinden biri olarak karşılayacağız" dedi.

KREDİ BURS MİKTARLARI BELLİ OLDU

Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlere cep telefonu ve bilgisayar desteği ile ücretsiz '10 GB'lık internet verildiğini de hatırlatan Erdoğan, "2024 yılı kredi-burs rakamını; Lisans öğrencileri için 1250 liradan 2 bin liraya… Yüksek lisans öğrencileri için 2 bin 500 liradan 4 bin liraya, doktora öğrencileri için 3 bin 750 liradan 6 bin liraya çıkartıyoruz" diye konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanlığımızdan kredi veya burs alan 1 milyon 600 bin öğrencimize önümüzdeki yıl ödeyeceğimiz tutarı belirledik.



Yeni kredi ve burs miktarları tüm öğrencilerimize hayırlı olsun. pic.twitter.com/7Qxpxaau02 — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 31, 2023

EMEKLİLERE PROMOSYON

Emekliler için 'Cumhuriyet promosyonu'nun ödemelerinin önümüzdeki haftalarda yapılacağını söyleyen Erdoğan, "İster emekli, ister kamu görevlisi, ister işçi olsun ücretli çalışanlarımızın hiçbirini enflasyona ezdirmeyeceğimizin bilinmesini istiyorum. 21 yılda bu konuda asla taviz vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz" dedi.

AFET BÖLGESİNE FAİZSİZ KREDİ

6 Şubat depremlerinde yerle bir olan 11 il için faizsiz krediye ilişkin ayrıntıları açıklayan Erdoğan, "Yerinde Dönüşüm Projemizle ilgili kredi ve hibe tutarlarını güncellemiştik. Şimdiye kadar 235 bin kardeşimizin başvurduğu bu projemizi de süratle hayata geçiriyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünü, manasına ve önemine yakışır bir şekilde 85 milyon olarak hep birlikte büyük bir gururla kutladık.Özellikle İstanbul Boğazı’nda yapılan geçit törenimizde, ülkemizin savunma sanayii alanında ulaştığı seviyeyi yeniden görme fırsatı bulduk. Dünyanın ilk SİHA gemisi vasfını taşıyan, donanmamızın amiral gemisi TCG Anadolu’nun öncülüğünde 100 savaş gemimiz tarafından yapılan geçit töreni bizi hem duygulandırdı, hem de kıvanç kaynağımız oldu.

Geçit törenimiz, donanmamızın gücünü göstermesi yanında çok önemli stratejik mesajlar da içeriyordu. Bölgemizin içinden geçtiği muhataralı dönemde bu mesajlarımızın doğru bir şekilde okunacağına inanıyorum. Hep söylediğimiz gibi; bizim hiçbir ülkenin toprağında, denizinde, egemenliğinde, içişlerinde gözümüz yok. Biz sadece 'Hazır ol cenge, ister isen sulh-u salah' diyen ecdadın rehberliğinde, vatanımızı korumaya çalışıyoruz. Bin yıldır kesintisiz mücadele eden, istiklal ve istikbali için sürekli bedel ödeyen bir millet olarak bu, bizim için tercih değil, mecburiyettir. Türkiye, hayatta kalabilmek için başta savunma sanayii olmak üzere her alanda güçlü olmak, sürekli kendini geliştirmek zorundadır. Diğer türlü çekile çekile 780 bin kilometrekareye sıkıştığımız mevcut vatan topraklarını bile bize çok göreceklerini gayet iyi biliyoruz. Bu gerçeğin şuurunda olarak, kimseye husumet beslemeden, hiç kimseye düşmanlık etmeden ordumuzu güçlendirmeye devam edeceğiz.

100’üncü yıl vesileyle yaptığımız hitabımızda, Türkiye’nin son bir asırda kat ettiği mesafeyi somut rakamlarla karşılaştırmalı olarak ortaya koyduk. Birkaç ana başlıkta özetin özeti mahiyetinde ifade ettiğimiz rakamlar, kimin Cumhuriyete hakkıyla sahip çıktığını, kimin de bunun istismarını yaptığını açıkça göstermiştir. 100’üncü yıl etkinliklerinin, milli bayram kutlamaları açısından bir referans teşkil edeceğine inanıyorum. Cumhuriyeti, salonlara ve balolara hapsedenlere, millete mal etmek yerine kendi ideolojilerinin aparatı haline getirenlere, Cumhuriyet adına bu ülkede yıllarca cumhur karşıtlığı yapanlara tarihi yıldönümün nasıl idrak edilmesi gerektiğini gösterdik. Gazi'nin mirasını yaşatan millete hizmet edenlerdir. Yalan bilgiler yayanlara en güzel cevabı bu kutlamalarla verdik. Cumhuriyeti tapulu mülkü gibi görenlere, bu tarihi yıl dönümünün nasıl idrak edilmesi gerektiğini gösterdik. Milleti dışlayan, milletin olmadığı soğuk törenler yerine Cumhuriyetimizi ruhuna uygun şekilde, halkımızla omuz omuza kutladık.

Davetimize icabet ederek evlerini, araçlarını, işyerlerini bayraklarımızla süsleyen tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Pazar günkü tablo, Gazi Mustafa Kemal’in de muradını yansıtmıştır. Gazi’nin yaklaşık bir asır önce yaptığı şu ikaz, son derece mühimdir. Çevresindeki kimi şahısları, Gazi Mustafa Kemal bakınız nasıl uyarıyor: 'Beni övme sözlerini bırakınız, gelecek için neler yapacağız, onları söyleyin.'

Evet, Cumhuriyeti sahiplenmek, Gazi’nin emanetine sahip çıkmak, övgü yarışına girmekle olmaz. Ülkenin geleceğine ufuk çizmekle olur. Gazi’nin mirasını gerçek anlamda yaşatanlar, millete efendilik taslayanlar değil, 85 milyonun tamamına hizmetkarlık yapanlardır. Biz, işte bunu sağladık, bunu başardık.

Herkesin kabul edeceği gerçek şudur, Türkiye Cumhuriyeti 100'üncü yaşını kutlarken, daha önce olmadığı kadar güçlüdür, güvendedir, itibarlıdır.

(Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi) Kanser hastalarını tedavi eden bu kritik sağlık kuruluşu, İsrail barbarlığının en son kurbanı oldu

İsrail'in doğrudan sivillere yönelik saldırıları sonucunda bugüne kadar çoğu bebek, çocuk ve kadın olmak üzere 8 bin 500 Filistinli şehit edildi.

Devlet aklını tamamen yitirdiği görülen ve örgüt gibi davranan İsrail'in bir an önce durdurulması gerektiğine inanıyoruz.

Gazze'de işlenen savaş suçlarının faillerinin hukuk önünde hesap vermesi için görüşmelerimiz devam ediyor.

Bölgedeki aktörlerin işbirliğinde yeni bir güvenlik mekanizması tesis edilmesini gerekli görüyoruz. Bu adımın atılması halinde sorumluluk almaya hazırız.

Başta Avrupalı ülkeler olmak üzere Batı dünyası Gazze'deki insanlık sınavında bir kez daha sınıfta kalmıştır."

Ülkemizin, bir kısmı Gazzeli kardeşlerimize ulaşan yardım malzemelerinin toplamı 213 tonu buldu.

Bugün binlerce Gazzeli çocuğun ölümüne seyirci kalanların yarın herhangi bir konuda söyleyecekleri hiçbir sözün kıymetiharbiyesi olmaz.

İsrail'in katliamlarına ses çıkarmayan tatlı su hak savunucularından insanlığa da dünyaya da hiçbir hayır gelmez.

Ateşkesin sağlanması ve kalıcı barışa giden yolun açılması gerekiyor. İlgili tüm tarafların iştirakleri ile düzenlenecek, Filistin-İsrail Uluslararası Barış Konferansı'nın bunun için en uygun platform olacağı kanaatindeyiz. Böyle bir adım atılması halinde Türkiye olarak sorumluluk almaya hazırız.

2024 yılı kredi ve burs rakamlarını lisans öğrencileri için 2 bin, yüksek lisans için 4 bin, doktora öğrencileri için ise 6 bin liraya çıkarıyoruz.

Deprem bölgesindeki KOBİ'lere KOSGEB vasıtasıyla yeni kredi paketini devreye alıyoruz. İşletme başına 200-750 bin lira arasında faizsiz kredi sağlayacağız.

İster emekli, ister kamu görevlisi, ister işçi olsun ücretli çalışanlarımızın hiçbirini enflasyona ezdirmeyeceğimizin bilinmesini istiyorum."