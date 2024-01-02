2024 yılı günlük yemek bedeli belli oldu

Yayınlanma: 02.01.2024 - 12:26

Güncelleme: 02.01.2024 - 12:26

Asgari ücretin 17 bin 2 lira olarak açıklanmasının ardından gözler 2024 yılında geçerli olacak yemek bedeli tutarlarındaydı, yemek ücretlerine yüzde 54.54 oranında artış yapıldı.

Geçtiğimiz sene 121 TL olarak belirlenen günlük yemek ücreti, 30 Aralık 2023 tarihli 32415 sayılı 2. Mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan 324 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği uyarınca 2024 için 170 TL (KDV hariç) olarak belirlendi. KDV dahil günlük yemek ücreti 187 lira olarak belirlendi.

Gelir Vergisi Kanunu’na göre işverenler, çalışanlarına günlük yemek bedeli tutarında yemek desteğinde bulunduklarında, devlet yapılan ödemeyi Gelir Vergisi, Damga Vergisi, SGK İşveren Hissesi, SGK İşçi Priminden istisna tutuyor. Gelir vergisinden istisna tutulan günlük yemek ücreti her sene yeniden belirleniyor.

YEMEK KARTI BAKIYELERI ERKEN BITIYOR, YETERSIZ KALIYOR

Günümüz ekonomik koşullarında çalışanların yemek kartı bakiyelerinin ayın yarısını bile göremediğini belirten Edenred Türkiye CEO’su Selçuk Boztepe şu ifadeleri kullandı:

“Gelir vergisinden istisna tutulacak günlük yemek bedeli her yıl devlet tarafından güncelleniyor. Şirketler de açıklanan yeni tutar doğrultusunda çalışanların kart bakiyelerinde düzenlemeler yapıyor. Ancak TÜİK verilerine göre gıda enflasyonu genel enflasyondan daha hızlı artıyor ve dolayısıyla belirlenen vergi istisnası seviyesinde yapılan yemek ödemesi çalışanın bir aylık öğle yemeği ihtiyacını karşılamada yetersiz kalıyor. Amacı, çalışanın dengeli beslenmesini desteklemek olan günlük yemek bedeli istisnasının, çalışanın sağlıklı beslenebileceği bir tutarda olması gerektiğini her zaman savunuyoruz.”