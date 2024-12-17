2024 yılı tahvil yılı oldu: 600 milyar dolarlık rekor giriş gerçekleşti

Yayınlanma: 17.12.2024 - 15:50

Güncelleme: 17.12.2024 - 15:50

2024 yılı, küresel tahvil fonlarına 600 milyar doları aşan rekor bir kaynak akışıyla 'tahvil yılı' olarak tarihe geçti. Yatırımcılar belirsiz 2025 yılı öncesinde son on yılların en yüksek getirilerinden bazılarını değerlendirerek tahvillere büyük ilgi gösterdi.

FAİZ İNDİRİMLERİ YATIRIMCILARI ÇEKİYOR

Azalan enflasyon, merkez bankalarının faiz oranlarını düşürmesine olanak tanırken, yatırımcılar mevcut yüksek getirileri kilitlemek için tahvillerde yoğunlaşmaya başladı. BlackRock'tan Vasiliki Pachatouridi, bu durumu "Gelirin sabit gelire geri döndüğünü görüyoruz," şeklinde değerlendirerek, son 20 yıldır böyle bir getirinin görülmediğini belirtti.

KÜRESEL TAHVİL ENDEKSİNDE YÜKSEK GETİRİ

ICE BofA küresel tahvil endeksi, 2023 yılında yüzde 2 civarında ortalama getiri sağlarken, 2024 yılı sonlarına doğru yüzde 4,5'lik bir getiriyi aşarak 2008'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşmış durumda. Finansal veri sağlayıcısı EPFR'ye göre, gelişmiş ve gelişmekte olan piyasa tahvil fonlarına 617 milyar dolar yatırım yapıldı ve bu miktar 2024’ü rekor bir yıl olarak şekillendirdi.

ŞİRKET TAHVİLLERİNE YÖNELME ARTIYOR

Şirket tahvilleri, devlet borçlarından daha yüksek getiri sunduğu için özellikle popülerleşti. ICE BofA küresel şirket tahvili endeksi, 2007 finansal krizinden bu yana en düşük seviyeye gerileyen risksiz devlet borcuna kıyasla daha cazip hale geldi. HSBC'nin yatırım uzmanı Willem Sels, "Faiz oranları arttığında şirketler uzun süre için fonlarını kilitledi, bu da borçlanma maliyetlerinin beklenenden daha az etkili olmasına yol açtı," dedi.

PASİF FONLAR İLGİ GÖRÜYOR

Morningstar Direct'in verilerine göre, yatırımcılar 2024'te pasif borsa yatırım fonlarına (ETF'ler) büyük ilgi gösterdi ve 350 milyar dolarlık giriş sağladı. Bu fonlar, yatırımcılara tahviller de dahil olmak üzere daha önce alım satımı zor olan varlıklara erişim imkanı sunuyor.

2025 YILINDA YAVAŞLAMA BEKLENTİSİ

Ancak, 2025’teki tahvil yatırımlarının yavaşlaması bekleniyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın vergi indirimleri ve deregülasyon gündemi, hisse senetlerine daha fazla ilgi gösterilmesine ve tahvillerin cazibesinin azalmasına yol açabilir. Ayrıca, şirket tahvillerinin daha fazla yükselip yükselmeyeceği konusunda yatırımcılar temkinli yaklaşırken, daha düşük tahvil getirilerinin önümüzdeki yıllarda mümkün olmayacağı ifade ediliyor.