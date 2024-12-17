En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 250 bin TL'nin aylık faiz getirisi!

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 250 bin TL'nin aylık faiz getirisi!

32 gün vadeli mevduat için en yüksek faiz oranlarını sunan bankalar belli oldu. 250 bin TL yatıran yatırımcılar için en yüksek getiriyi sağlayan bankalar, cazip fırsatlar sunuyor. İşte en yüksek faiz oranı sunan bankalar...

cumhuriyet.com.tr
17 Aralık 2024 Salı, 13:52
En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 250 bin TL'nin aylık faiz getirisi!

Son dönemde bankalar mevduat hesaplarını artırmak amacıyla cazip faiz oranları sunmaya devam ediyor. 32 gün vadeli 250 bin TL yatırımları için bankalar yüksek faiz oranlarıyla birbirleriyle rekabet ediyor. 

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 250 bin TL'nin aylık faiz getirisi!

Bu dönemde en yüksek faiz oranlarını sunan bankalar, yatırımcıların daha fazla getiri elde etmelerini sağlıyor. Kısa vadeli yatırımlarını değerlendirmek isteyen ya da uzun vadeli büyüme hedefleyen yatırımcılar için çok sayıda seçenek bulunuyor.

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 250 bin TL'nin aylık faiz getirisi!

Bu dönemde en yüksek faiz oranlarını sunan bankalar, yatırımcıların daha fazla getiri elde etmelerini sağlıyor. Kısa vadeli yatırımlarını değerlendirmek isteyen ya da uzun vadeli büyüme hedefleyen yatırımcılar için çok sayıda seçenek bulunuyor.

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 250 bin TL'nin aylık faiz getirisi!

Yüksek faiz oranları sunan bankalar arasında, faiz oranlarını yüzde 50'nin üzerine çıkaranlar dikkat çekiyor. Bu bankalar, 250 bin TL gibi büyük meblağlar yatıran müşterilerine 10 bin TL'yi aşan net getiriler vaat ediyor. En dikkat çeken faiz oranları ise yüzde 56'ya kadar çıkabiliyor. Bu durum, yatırımcılara cazip faiz getirisi elde etme fırsatı sunuyor.

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 250 bin TL'nin aylık faiz getirisi!

İşte 32 gün vadeli 250 bin TL mevduat için en yüksek faiz oranlarını sunan bankalar:

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 250 bin TL'nin aylık faiz getirisi!

GETİRFİNANS

Mevduat Tutarı: 250 bin TL

Faiz Oranı: Yüzde 51

Net Getiri: 10 bin 32 TL

Vade Sonu Tutarı: 260 bin 32 TL

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 250 bin TL'nin aylık faiz getirisi!

ON DİJİTAL BANKACILIK

Mevduat Tutarı: 250 bin TL

Faiz Oranı: Yüzde 56

Net Getiri: 11 bin 16 TL

Vade Sonu Tutarı: 261 bin 16 TL

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 250 bin TL'nin aylık faiz getirisi!

FİBABANK

Mevduat Tutarı: 250 bin TL

Faiz Oranı: Yüzde 53

Net Getiri: 10 bin 426 TL

Vade Sonu Tutarı: 260 bin 426 TL

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 250 bin TL'nin aylık faiz getirisi!

GARANTİ BBVA

Mevduat Tutarı: 250 bin TL

Faiz Oranı: Yüzde 46

Net Getiri: 9 bin 49 TL

Vade Sonu Tutarı: 259 bin 49 TL

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 250 bin TL'nin aylık faiz getirisi!

DENİZBANK

Mevduat Tutarı: 250 bin TL

Faiz Oranı: Yüzde 51

Net Getiri: 10 bin 32 TL

Vade Sonu Tutarı: 260 bin 32 TL

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 250 bin TL'nin aylık faiz getirisi!

ALTERNATİF BANK

Mevduat Tutarı: 250 bin TL

Faiz Oranı: Yüzde 53

Net Getiri: 10 bin 426 TL

Vade Sonu Tutarı: 260 bin 426 TL

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 250 bin TL'nin aylık faiz getirisi!

ENPARA.COM

Mevduat Tutarı: 250 bin TL

Faiz Oranı: Yüzde 43

Net Getiri: 8 bin 459 TL

Vade Sonu Tutarı: 258 bin 459 TL

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 250 bin TL'nin aylık faiz getirisi!

TEB

Mevduat Tutarı: 250 bin TL

Faiz Oranı: Yüzde 53

Net Getiri: 10 bin 426 TL

Vade Sonu Tutarı: 260 bin 426 TL

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 250 bin TL'nin aylık faiz getirisi!

ODEABANK

Mevduat Tutarı: 250 bin TL

Faiz Oranı: Yüzde 48

Net Getiri: 9 bin 442 TL

Vade Sonu Tutarı: 259 bin 442 TL

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