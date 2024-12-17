En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 250 bin TL'nin aylık faiz getirisi!

Yüksek faiz oranları sunan bankalar arasında, faiz oranlarını yüzde 50'nin üzerine çıkaranlar dikkat çekiyor. Bu bankalar, 250 bin TL gibi büyük meblağlar yatıran müşterilerine 10 bin TL'yi aşan net getiriler vaat ediyor. En dikkat çeken faiz oranları ise yüzde 56'ya kadar çıkabiliyor. Bu durum, yatırımcılara cazip faiz getirisi elde etme fırsatı sunuyor.