En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 250 bin TL'nin aylık faiz getirisi!
32 gün vadeli mevduat için en yüksek faiz oranlarını sunan bankalar belli oldu. 250 bin TL yatıran yatırımcılar için en yüksek getiriyi sağlayan bankalar, cazip fırsatlar sunuyor. İşte en yüksek faiz oranı sunan bankalar...
Son dönemde bankalar mevduat hesaplarını artırmak amacıyla cazip faiz oranları sunmaya devam ediyor. 32 gün vadeli 250 bin TL yatırımları için bankalar yüksek faiz oranlarıyla birbirleriyle rekabet ediyor.
Bu dönemde en yüksek faiz oranlarını sunan bankalar, yatırımcıların daha fazla getiri elde etmelerini sağlıyor. Kısa vadeli yatırımlarını değerlendirmek isteyen ya da uzun vadeli büyüme hedefleyen yatırımcılar için çok sayıda seçenek bulunuyor.
Bu dönemde en yüksek faiz oranlarını sunan bankalar, yatırımcıların daha fazla getiri elde etmelerini sağlıyor. Kısa vadeli yatırımlarını değerlendirmek isteyen ya da uzun vadeli büyüme hedefleyen yatırımcılar için çok sayıda seçenek bulunuyor.
Yüksek faiz oranları sunan bankalar arasında, faiz oranlarını yüzde 50'nin üzerine çıkaranlar dikkat çekiyor. Bu bankalar, 250 bin TL gibi büyük meblağlar yatıran müşterilerine 10 bin TL'yi aşan net getiriler vaat ediyor. En dikkat çeken faiz oranları ise yüzde 56'ya kadar çıkabiliyor. Bu durum, yatırımcılara cazip faiz getirisi elde etme fırsatı sunuyor.
İşte 32 gün vadeli 250 bin TL mevduat için en yüksek faiz oranlarını sunan bankalar:
GETİRFİNANS
Mevduat Tutarı: 250 bin TL
Faiz Oranı: Yüzde 51
Net Getiri: 10 bin 32 TL
Vade Sonu Tutarı: 260 bin 32 TL
ON DİJİTAL BANKACILIK
Mevduat Tutarı: 250 bin TL
Faiz Oranı: Yüzde 56
Net Getiri: 11 bin 16 TL
Vade Sonu Tutarı: 261 bin 16 TL
FİBABANK
Mevduat Tutarı: 250 bin TL
Faiz Oranı: Yüzde 53
Net Getiri: 10 bin 426 TL
Vade Sonu Tutarı: 260 bin 426 TL
GARANTİ BBVA
Mevduat Tutarı: 250 bin TL
Faiz Oranı: Yüzde 46
Net Getiri: 9 bin 49 TL
Vade Sonu Tutarı: 259 bin 49 TL
DENİZBANK
Mevduat Tutarı: 250 bin TL
Faiz Oranı: Yüzde 51
Net Getiri: 10 bin 32 TL
Vade Sonu Tutarı: 260 bin 32 TL
ALTERNATİF BANK
Mevduat Tutarı: 250 bin TL
Faiz Oranı: Yüzde 53
Net Getiri: 10 bin 426 TL
Vade Sonu Tutarı: 260 bin 426 TL
ENPARA.COM
Mevduat Tutarı: 250 bin TL
Faiz Oranı: Yüzde 43
Net Getiri: 8 bin 459 TL
Vade Sonu Tutarı: 258 bin 459 TL
TEB
Mevduat Tutarı: 250 bin TL
Faiz Oranı: Yüzde 53
Net Getiri: 10 bin 426 TL
Vade Sonu Tutarı: 260 bin 426 TL
ODEABANK
Mevduat Tutarı: 250 bin TL
Faiz Oranı: Yüzde 48
Net Getiri: 9 bin 442 TL
Vade Sonu Tutarı: 259 bin 442 TL
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