Konutta geri dönüş süreleri kısaldı: En hızlı kazandıran il ve ilçeler!
Türkiye genelinde gayrimenkul yatırımlarının geri dönüş süresi 3 yıl azaldı. Niğde geri dönüş süresiyle öne çıkarken büyükşehirlerde de konut yatırımının kârlılığı arttı. İşte en hızlı kazandıran il ve ilçeler...
Türkiye genelinde gayrimenkul yatırımlarının geri dönüş süresi 3 yıl azalarak 17 yıldan 14 yıla düştü. Ankara, İstanbul ve İzmir’de konut yatırımlarının geri dönüş süresi belirgin şekilde kısaldı. En hızlı kazanç sağlayan il Niğde oldu. İşte en kârlı konut yatırımlarının yapıldığı il ve ilçeler...
BÜYÜKŞEHİRLERDE GERİ DÖNÜŞ SÜRELERİ
Ankara, 12 yıl ile en kısa geri dönüş süresine sahip büyükşehir olarak öne çıkarken, İstanbul’da bu süre 15 yıl, İzmir’de ise 16 yıl oldu.
EN HIZLI KAZANDIRAN İLÇELER
İstanbul’da Beylikdüzü 11 yıl, Esenyurt 12 yıl ve Gaziosmanpaşa 13 yıl ile en hızlı kazandıran ilçeler arasında yer aldı. İzmir’de Aliağa 12 yıl, Konak 13 yıl ve Bergama ise 14 yıl ile en kısa geri dönüş sürelerine sahip ilçeler oldu. Sarıyer, İstanbul'da ise en yüksek geri dönüş süresi ile 22 yıl ile dikkat çekti.
GERİ DÖNÜŞ SÜRESI EN DÜŞÜK İLLER
Niğde, geri dönüş süresi 8 yıl ile en hızlı kazandıran il oldu. Ankara ve Mersin’de ise bu süre 12 yıl olarak belirlendi.
GERİ DÖNÜŞ SÜRESİ EN YÜKSEK İLLER
Geri dönüş süresi en yüksek olan iller arasında Isparta, Burdur ve Antalya yer alırken, bu illerde geri dönüş süreleri sırasıyla 20 yıl, 20 yıl ve 19 yıl olarak kaydedildi.
DAİRE BÜYÜKLÜĞÜ ETKİLİYOR
Oda sayısına göre yapılan analizlere göre, daire büyüklüğü arttıkça geri dönüş süresi uzuyor. 1+1 dairelerde geri dönüş süresi ortalama 13 yıl, 2+1 dairelerde 14 yıl, 3+1 dairelerde ise 16 yıl olarak hesaplandı.
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