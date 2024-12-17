Konutta geri dönüş süreleri kısaldı: En hızlı kazandıran il ve ilçeler!

EN HIZLI KAZANDIRAN İLÇELER

İstanbul’da Beylikdüzü 11 yıl, Esenyurt 12 yıl ve Gaziosmanpaşa 13 yıl ile en hızlı kazandıran ilçeler arasında yer aldı. İzmir’de Aliağa 12 yıl, Konak 13 yıl ve Bergama ise 14 yıl ile en kısa geri dönüş sürelerine sahip ilçeler oldu. Sarıyer, İstanbul'da ise en yüksek geri dönüş süresi ile 22 yıl ile dikkat çekti.