2024'te altın fiyatları yükselecek mi? Altın alacaklara uyarı!

Yayınlanma: 14.01.2024 - 10:28

Güncelleme: 14.01.2024 - 10:28

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl faiz indirimlerine başlayacağına yönelik beklentiler ve artan jeopolitik riskler altın fiyatlarında hareketliliğe yol açıyor.

Politika faizinin değiştirilmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutulduğu 2023 yılının son toplantının tutanaklarında, enflasyon konusunda tüm Fed yetkililerinin geçen yıl yüzde 2 hedefine doğru net bir ilerleme kaydedildiğini gözlemlediği aktarıldı.

Tutanaklarda, Fed yetkililerinin neredeyse tamamının 2024 sonuna kadar faiz oranları için daha düşük bir hedef aralığının uygun olacağını öngördüğü vurgulandı.

Fed'in gelecek toplantısı 30-31 Ocak tarihlerinde düzenlenecek.

İSTİHDAM VE ENFLASYON BEKLENTİLERİ AŞTI

ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam ve enflasyon verileri de beklentileri aşarken Üretici Fiyat Endeski (ÜFE) beklentilerin altında gerçekleşti.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), aralıkta aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 3,4 artış kaydetti. Enflasyonun sıcaklığını korumasıyla Fed'in gelecekteki faiz indirimlerine beklenenden daha geç başlayabileceği işaret edildi.

Tarım dışı istihdam ise geçen yılın aralık ayında 216 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken işsizlik oranı değişim göstermeyerek yüzde 3,7 oldu. Fed'in dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç ise yüzde 0,4 ile beklentilerin üzerinde arttı.

ABD'de ÜFE, geçen yılın aralık ayında aylık bazda yüzde 0,1 azalırken, yıllık bazda yüzde 1 artışla beklentilerin altında gerçekleşti.

Ülkede açıklanan verilerden karışık sinyaller gelirken, açıklanan ÜFE verisinin enflasyonla mücadelede ilerleme kaydedildiğine dair umutları artırmasıyla Fed'in martta faiz indirimlerine başlayacağına yönelik beklentiler tekrar güçlendi.

100 BAZ PUANLIK İNDİRİM ÖNGÖRÜLDÜ

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in ocak toplantısında faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, bankanın mart toplantısında yüzde 77 ihtimalle faiz indirimlerine başlayacağı tahmin ediliyor.

ABD'li banka Morgan Stanley de Fed'den ilk faiz indirimini haziran ayında beklerken 2024'te toplam 100 baz puanlık indirim öngördü.

Öte yandan Orta Doğu'da devam eden çatışmalar emtia fiyatlarında sınırlı etkisini sürdürüyor. Artan risk algısı, altın gibi güvenli liman varlıklara olan talebi artırıyor.

İsrail-Hamas çatışması ve ABD ile İngiltere'nin, Yemen'deki Husilere karşı ortak askeri operasyon düzenlemesi varlık fiyatlarında hareketliliklere neden oluyor.

Fed'in artan faiz indirimi sinyali ve bölgesel riskler altının erken fiyatlamasını yol açtı. Altının ons fiyatı 2 bin 49 dolar seviyesinde bulunuyor. Altının gram fiyatı ise 1980 lira seviyesinden alıcı buluyor.

Tunç Şatıroğlu



FİYATLARDA YÜKSELİŞ DEVAM EDECEK

Ekonomist Tunç Şatıroğlu, 2024 yılında da altın fiyatlarının yükselmeye devam edeceğini vurguladı.

Şatıroğlu, Fed'in önümüzdeki dönemlerde faiz indirimine başlayacağının altını çizerek bunun altın fiyatları açısından pozitif olacağını belirtti.

2070 dolara kadar tırmanan ons altının görmüş olduğu zirveleri tazeleyeceğini belirten Tunç Şatıroğlu, 2024'ün altının yılı olacağını söyledi. Ons altında zirve beklentisine paralel olarak gram altın fiyatlarına ilişkinde, "Ekim ayından beri alınması gerektiğini söylüyoruz. Bu yıl gram altın en fazla kazandıran yatırım araçlarından biri olacak" diye konuştu.

JEOPOLİTİK RİSKLER

Şatıroğlu, Orta Doğu'da yaşanan çatışmaların ise altın fiyatlarına yönelik olasına etkisine dair ise şunları kaydetti:

"Orta Doğu'da yaşanan çatışmalar, jeopolitik riskler açısından çok önemli bir konum değil. İsrail-Hamas çatışması ve Yemen'de yaşanan olaylar, emtia fiyatlarını ve dünya tahvil piyasasını etkileyecek konumda bulunmuyor. Dolayısıyla Orta Doğu'daki çatışmalar altın fiyatlarının yukarı çıkmasına sebep olmaz. Mesela emtialar açısından çok önemli bir yer olan Rusya-Ukrayna savaşında da varlık fiyatlarında kısa süreli yükselişler yaşanmıştı ancak kalıcı olmadı. Altın fiyatlarında jeopolitik risklerden bahsetmek için çatışmaların etrafa yayılması ve süper güçlerin dahil olması gerekir. O yüzden şu anki yaşanan çatışmalar, jepolitik risklerden bahsetmek için yeterli değil."

ALTIN MI, BORSA MI?

Altın yatırımının dönemsel olarak iyi getiriler sunabileceğini belirten Tunç Şatıroğlu, "Altın, dönemsel olarak iyi getiriler sunabilir. Şu anda altın yatırımı için uygun şartlar mevcut çünkü Fed'in faiz indirimleri başlayacak. Ancak uzun vadede altın çok tavsiye edilecek bir yatırım değil. Amerikan borsasının altına göre daha çok getiri sağladığını biliyoruz. Borsa İstanbul'a göre ise şu anda altın yatırımı daha iyi getiri sağlayabilir ancak her türlü uzun vadede tavsiye edebileceğim bir yatırım aracı değil" şeklinde konuştu.

ALTIN ALACAKLARA TAVSİYE

Altın alacaklara da tavsiyede bulunan Ekonomist Tunç Şatıroğlu, "İnsanlara bankalardan altın almalarını tavsiye ederim. Çünkü hem çalınma riski bulunmuyor hem de piyasalar açıkken istedikleri zaman satışını gerçekleştirebilirler. Ancak fiziki olarak satın alınan altınlarda tam tersi şeyler söz konusu. Hem çalınma riski bulunuyor hem de satılmak istendiğinde her yerde ayrı fiyatla karşılaşma riski bulunuyor" dedi.