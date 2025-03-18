2024’te, hayatdışında hasar yüzde 60.5, teknik kâr yüzde 63.3 arttı: 324 milyar lira ödendi

Yayınlanma: 18.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 18.03.2025 - 04:00

Türkiye’de, sigorta sektörünün lokomotifi olan hayatdışının 2024 ile ilgili teknik sonuçları, zorlu bir yılın geride kaldığını gösteriyor.

TSB’nin verilerine göre 2024’te, 2023 yılına kıyasla hayatdışı branşındaki hasar ödemeleri yüzde 60.5 artışla 323.7 milyar lira, teknik kâr yüzde 63.3 yükselişle 84 milyar lira oldu.

Buna paralel olarak teknik kâr-zarar oranı, son bir yılda kısmen bozularak yüzde 24.2’den yüzde 21.4’ye indi. Alt branşlar açısından öne çıkan detaylar ise şöyle:

Zorun trafik sigortasındaki hasar ödemeleri yüzde 99.1 artarak 110.2 milyar lira olurken teknik zarar yüzde 151.9 artışla 34.9 milyar lirayı buldu. Teknik kâr-zarar oranı yüzde -32.7 oldu. Bu oran geçen yılın aynı döneminde yüzde -23.5’ti.

Kasko sigortasında ise hasar ödemeleri yüzde 78.2 artışla 59.8 milyar liraya çıktı. Teknik kâr ise yüzde 13.1 düşüşle 25.8 milyar liraya indi. Bu nedenle teknik kârzarar oranı yüzde 49.5’ten yüzde 28’e geriledi.

ÜÇ AYLIK YÜZDE 35.5

Hasarı hızlı artan hacimli branşların ilk sırasında hastalıksağlık var. Bu branşta ödemer yüzde 122 artışla 73.5 milyar liraya çıkarken teknik kâr yüzde 68 artışla 19.8 milyar liraya yükseldi. Teknik kâr-zarar oranı ise yüzde 25.7’den yüzde 20.4’e indi.

Kahramanmaraş depremleri nedeniyle 2023’te önemli hasar ödemesi yapan yangın ve doğal afetler sigortası, bu yıl bunun düşmesiyle önemli bir kâr artışı yaşadı. Ödenen hasar yüzde 19.8 azalışla 43.2 milyar liraya olurken teknik kâr yüzde 228 artışla 21.5 milyar liraya çıktı. Teknik kârzarar oranı da yüzde 44.6’dan yüzde 70.3’e yükseldi.

Öte yandan, Ekim-Aralık 2024 döneminde toplam hasar ödemesi yüzde 60.8 artışla 101.8 milyar lira, teknik kâr yüzde 35.5 artışla 21.7 milyar lira oldu.