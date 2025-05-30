2025 Kurban Bayramı emekli ikramiyesinin ne zaman hesaplara yatırılacağı belli oldu. Peki, 2025 Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesi ne kadar?





2025 BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekliye Kurban Bayramı ikramiyesi ödemelerinin yatırılacağı tarihi açıkladı. Işıkhan açıklamasında, "Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyesi ödemeleri Kurban Bayramı öncesinde 31 Mayıs ile 4 Haziran tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacak. Emekli ve hak sahiplerimize toplamda 57,4 milyar TL bayram ikramiyesi ödemesi gerçekleştirilecek." ifadelerinde bulundu. Buna göre; 2025 Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri 31 Mayıs-4 Haziran tarihleri arasında yatırılacak.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Bayram ikramiyesi ödemeleri bu yıl yüzde 33.33’lük artışla 4 bin liraya yükseltilmişti. Emekli bayram ikramiyeleri maaş alınan hesaplar aracılığıyla yatırılacak.